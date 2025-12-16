IPL 2026 Auction SOLD-UNSOLD Live: किस खिलाड़ी पर लगा सोल्ड का ठप्पा? कौनसा प्लेयर रहा अनसोल्ड? यहां देखें पूरी लिस्ट
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। IPL 2026 Auction Live Update 359 players Sold and Unsold List - आईपीएल 2026 के लिए खिलाड़ियों की मिनी नीलामी अबूधाबी में जारी है। 10 टीमें अपना स्क्वाड मजबूत बनाने के लिए दमदार खिलाड़ियों की खोज में हैं। बता दें कि 77 स्थान भरने के लिए 369 खिलाड़ियों का नाम शॉर्टलिस्ट किया गया है।
कोलकाता नाइटराइडर्स की टीम मिनी नीलामी में सबसे बड़े पर्स 64.3 करोड़ रुपये के साथ आई है। वहीं, मुंबई इंडियंस की टीम सबसे छोटा पर्स 2.75 करोड़ रुपये के साथ नीलामी में उतरी है। याद दिला दें कि मिनी नीलामी में सबसे ज्यादा स्थान चेन्नई सुपरकिंग्स को भरने हैं। सीएसके को अपना स्क्वाड पूरा करने के लिए 9 खिलाड़ियों की दरकार है। लिस्ट में दूसरे नंबर पर दिल्ली कैपिटल्स है, जिसे 8 खिलाड़ियों की जरुरत है।
बीसीसीआई ने नीलामी में छह विदेशी खिलाड़ियों को आखिर में जोड़ा, जिसमें एक मलेशियाई खिलाड़ी भी शामिल है। वीरनदीप सिंह (मलेशिया), इथान बोश (साउथ अफ्रीका), क्रिस ग्रीन (ऑस्ट्रेलिया), काइल वेरेनी (साउथ अफ्रीका), ब्लेसिंग मुजरबानी (जिम्बाब्वे) और बेन सियर्स (न्यूजीलैंड)। चलिए गौर करते हैं कि 369 खिलाड़ियों में से किस पर लगा सोल्ड का ठप्पा और कौन रहा अनसोल्ड।
|खिलाड़ी
|देश
|सोल्ड/अनसोल्ड
|डेवोन कॉनवे
|न्यूजीलैंड
|अनसोल्ड
|जैक फ्रेजर मैकगर्क
|ऑस्ट्रेलिया
|अनसोल्ड
|कैमरन ग्रीन
|ऑस्ट्रेलिया
|डेविड मिलर
|साउथ अफ्रीका
|सोल्ड - दिल्ली कैपिटल्स - 2cr
|गस एटकिंसन
|इंग्लैंड
|वानिंदु हसरंगा
|श्रीलंका
|वेंकटेश अय्यर
|भारत
|लियाम लिविंगस्टन
|इंग्लैंड
|रचिन रवींद्र
|न्यूजीलैंड
|फिन एलन
|न्यूजीलैंड
|बेन डकेट
|इंग्लैंड
|जैमी स्मिथ
|इंग्लैंड
|गेराल्ड कोएत्जे
|साउथ अफ्रीका
|जैकब डफी
|न्यूजीलैंड
|मैट हेनरी
|न्यूजीलैंड
|एनरिच नॉर्ट्जे
|साउथ अफ्रीका
|मतीश पाथिराना
|श्रीलंका
|रवि बिश्नोई
|भारत
|अकील हुसैन
|बांग्लादेश
|मुजीब उर रहमान
|बांग्लादेश
पृथ्वी शॉ - भारत - अनसोल्ड
