स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। पाकिस्‍तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने पुष्टि की है कि पाकिस्‍तान सुपर लीग (PSL) का 11वां संस्‍करण 26 मार्च से 3 मई तक खेला जाएगा। इस तरह एक बार फिर पीएसएल की तकरार आईपीएल के कार्यक्रम से होगी। पाकिस्‍तान के अंतरराष्‍ट्रीय कैलेंडर को ध्‍यान में रखते हुए पीएसएल का कार्यक्रम तय किया गया है।

पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नक्‍वी ने रविवार को न्‍यूयॉर्क में पीएसएल रोडशो के दौरान कहा कि इस दौरान पाकिस्‍तान की अंतरराष्‍ट्रीय प्रतिबद्धताओं को समायोजित किया जाएगा, जिसमें मार्च-अप्रैल में बांग्‍लादेश दौरा शामिल है, जहां विश्‍व टेस्‍ट चैंपियनशिप के दो मैच, तीन वनडे और तीन टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज खेली जाना है।

पीएसएल के कार्यक्रम की डिटेल आईपीएल की पारंपरिक रूप से शुरुआत मार्च के आखिरी सप्‍ताह में होती है और मई के अंत तक यह जारी रहता है। ऐसे में लगातार दूसरा साल है, जब दो लीग के कार्यक्रम में तकरार होगी। नक्‍वी ने साथ ही बताया कि पीएसएल की दो नई फ्रेंचाइजी की नीलामी 8 जनवरी को होगी।

पीएसएल पिछले सीजन की तरह इस बार भी मार्च विंडो में शुरू हो रहा है। पिछली बार चैंपियंस ट्रॉफी के कारण कार्यक्रम में बदलाव हुआ था। पीएसएल के पहले 9 एडिशन फरवरी-मार्च में आयोजित हुए, लेकिन इस विंडो को आईसीसी टी20 वर्ल्‍ड कप ने ले लिया है। आगामी टी20 वर्ल्‍ड कप भारत और श्रीलंका की संयुक्‍त मेजबानी में आयोहित होगा।

लाहौर करेगा खिताब का बचाव बता दें कि लाहौर कलंदर्स गत पीएसएल चैंपियन हैं। 2025 फाइनल में लाहौर ने क्‍वेटा ग्‍लेडिएटर्स को मात देकर खिताब अपने नाम किया था। लाहौर के गद्दाफी स्‍टेडियम पर लाहौर ने ग्‍लेडिएटर्स को 6 विकेट से मात दी थी। लाहौर ने चार सीजन में तीसरी बार खिताब अपने नाम किया था।