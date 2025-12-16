IPL 2026 Auction: 3 साल बाद Sarfaraz Khan की लीग में वापसी, CSK ने दिया SMAT 2025 में प्रदर्शन का इनाम

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। आईपीएल 2026 से पहले मंगलवार को अबू धाबी के एतिहाद स्टेडियम में रहे मिनी ऑक्‍शन में चेन्‍नई सुपर किंग्‍स काफी सोच-समझकर खरीदारी कर रही है। अच्‍छी खासी रकम लेकर नीलामी में उतरी टीम ने युवाओं पर भरोसा जताया है। नीलामी के अंत में फ्रेंचाइजी ने भारतीय बल्‍लेबाज सरफराज खान को बेस प्राइस (75 लाख) पर अपने साथ जोड़ा।

पहले अनसोल्‍ड रहे थे सरफराज नीलामी के पहले राउंड में सरफराज खान अनसोल्‍ड रहे थे। इसके बाद एक्सीलेटर राउंड ने जब उनका नाम आया तो सिर्फ चेन्‍नई ने ही उन्‍हें खरीदने में दिलचस्‍पी दिखाई। सरफराज खान की 3 साल बाद आईपीएल में वापसी हो रही है। वह आखिरी बार 2023 में लीग में खेलते नजर आए थे। तब वह दिल्‍ली कैपिटल्‍स का हिस्‍सा थे।

बेहतरीन फॉर्म में हैं सरफराज सरफराज को घरेलू क्रिकेट में उनके प्रदर्शन का इनाम मिला है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उनका बल्‍ला आग उगल रहा है। उन्‍होंने अब तक खेले 7 मुकाबलों में 329 रन ठोके हैं। आज ही राजस्‍थान के खिलाफ सरफराज ने ताबड़तोड़ बल्‍लेबाजी कर अपनी टीम मुंबई को जीत दिलाई। सरफराज ने 331.82 की स्‍ट्राइक रेट से बल्‍लेबाजी की और 22 गेंदों पर 73 रन कूट दिए। मुकाबले में इस बल्‍लेबाज ने 6 चौके और 7 छक्‍के भी लगाए।