Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    IPL 2026 Auction: 3 साल बाद Sarfaraz Khan की लीग में वापसी, CSK ने दिया SMAT 2025 में प्रदर्शन का इनाम

    By Rajat Gupta Edited By: Rajat Gupta
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 08:41 PM (IST)

    चेन्‍नई सुपर किंग्‍स ने अबू धाबी के एतिहाद स्टेडियम में रहे मिनी ऑक्‍शन में भारतीय बल्‍लेबाज सरफराज खान को बेस प्राइस (75 लाख) पर अपने साथ जोड़ा। नीला ...और पढ़ें

    Hero Image

    शानदार फॉर्म में हैं सरफराज खान।

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। आईपीएल 2026 से पहले मंगलवार को अबू धाबी के एतिहाद स्टेडियम में रहे मिनी ऑक्‍शन में चेन्‍नई सुपर किंग्‍स काफी सोच-समझकर खरीदारी कर रही है। अच्‍छी खासी रकम लेकर नीलामी में उतरी टीम ने युवाओं पर भरोसा जताया है। नीलामी के अंत में फ्रेंचाइजी ने भारतीय बल्‍लेबाज सरफराज खान को बेस प्राइस (75 लाख) पर अपने साथ जोड़ा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पहले अनसोल्‍ड रहे थे सरफराज

    नीलामी के पहले राउंड में सरफराज खान अनसोल्‍ड रहे थे। इसके बाद एक्सीलेटर राउंड ने जब उनका नाम आया तो सिर्फ चेन्‍नई ने ही उन्‍हें खरीदने में दिलचस्‍पी दिखाई। सरफराज खान की 3 साल बाद आईपीएल में वापसी हो रही है। वह आखिरी बार 2023 में लीग में खेलते नजर आए थे। तब वह दिल्‍ली कैपिटल्‍स का हिस्‍सा थे।

    बेहतरीन फॉर्म में हैं सरफराज

    सरफराज को घरेलू क्रिकेट में उनके प्रदर्शन का इनाम मिला है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उनका बल्‍ला आग उगल रहा है। उन्‍होंने अब तक खेले 7 मुकाबलों में 329 रन ठोके हैं। आज ही राजस्‍थान के खिलाफ सरफराज ने ताबड़तोड़ बल्‍लेबाजी कर अपनी टीम मुंबई को जीत दिलाई। सरफराज ने 331.82 की स्‍ट्राइक रेट से बल्‍लेबाजी की और 22 गेंदों पर 73 रन कूट दिए। मुकाबले में इस बल्‍लेबाज ने 6 चौके और 7 छक्‍के भी लगाए।

     

     

     

    2015 से खेल रहे आईपीएल

    सरफराज खान 2015 से आईपीएल खेल रहे हैं। लीग में उन्‍होंने अब तक 50 मुकाबले खेले हैं। इस दौरान भारतीय बल्‍लेबाज ने 22.50 की औसत और 130.58 की स्‍ट्राइक रेट से 585 रन बनाए हैं। लीग में उनके नाम 1 अर्धशतक है। आखिरी बार जब वह 2023 में खेले थे तो उनका प्रदर्शन फीका रहा था। सरफराज ने 4 मुकाबलों में सिर्फ 53 रन ही बनाए थे। 

     

     

     

    यह भी पढ़ें- CSK IPL Auction 2026 LIVE: सीएसके ने दो अनकैप्‍ड खिलाड़‍ियों पर लुटा दिए 28.40 करोड़ रुपये, सरफराज की 3 साल बाद वापसी

    यह भी पढ़ें- IPL 2026 Auction: कौन हैं कार्तिक शर्मा? CSK की नई सनसनी ने नीलामी में मचाया कोहराम, 47 गुना मिली कीमत