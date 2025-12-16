IPL 2026 Auction: चेन्नई ने दूसरे धोनी के लिए खेला दांव, कार्तिक शर्मा के लिए खत्म किए 14.20 करोड़ रुपये

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल-2026 की नीलामी में अच्छा खासा पर्स लेकर उतरी है और इसी तरह पैसा भी बहा रही है। अभी तक चेन्नई ने नीलामी में जो नहीं किया था वो इस बार कर दिया है। उसने अनकैप्ड खिलाड़ियों पर जमकर पैसा बहाया है जिसमें से एक हैं कार्तिक शर्मा।

राजस्थान से आने वाले विकेटकीपर-बल्लेबाज के लिए चेन्नई ने पानी की तरह पैसा बहा दिया। वह मिडिल ऑर्डर के तूफानी बल्लेबाज हैं। चेन्नई को मिडिल ऑर्डर में तूफानी बल्लेबाज की जरूरत थी जिसके लिए उसने पूरी जान लगा दी। 47 गुना दिया पैसा कार्तिक नीलामी में 30 लाख की बेस प्राइस के साथ उतरे थे और चेन्नई ने उनके लिए 47 गुना ज्यादा रकम देते हुए 14.20 करोड़ में अपने नाम किया। शुरुआत में मुंबई और लखनऊ कार्तिक के पीछे थीं। 50 लाख पर कोलकाता ने एंट्री मारी। काफी देर तक कोलकाता और लखनऊ के बीच जंग चलती रही। तीन करोड़ की कीमत पर आकर चेन्नई ने कदम रखा और फिर कोलकाता से आखिरी तक लड़ाई लड़ी। 13.20 करोड़ की कीमत पर सनराइजर्स ने कदम रखा, लेकिन आखिरी तक लड़ाई लड़ी। हालांकि, चेन्नई ने आखिरी बाजी मारी।