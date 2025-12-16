Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    IPL 2026 Auction: चेन्नई ने दूसरे धोनी के लिए खेला दांव, कार्तिक शर्मा के लिए खत्म किए 14.20 करोड़ रुपये

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 05:34 PM (IST)

    चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल-2026 की नीलामी में जमकर पैसा बहाया है। इस टीम ने अनकैप्टड खिलाड़ियों को पर जमकर बोली लगाई। उनमें से ही एक रहे कार्तिक शर् ...और पढ़ें

    Hero Image

    कार्तिक शर्मा को चेन्नई ने खरीदा

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल-2026 की नीलामी में अच्छा खासा पर्स लेकर उतरी है और इसी तरह पैसा भी बहा रही है। अभी तक चेन्नई ने नीलामी में जो नहीं किया था वो इस बार कर दिया है। उसने अनकैप्ड खिलाड़ियों पर जमकर पैसा बहाया है जिसमें से एक हैं कार्तिक शर्मा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    राजस्थान से आने वाले विकेटकीपर-बल्लेबाज के लिए चेन्नई ने पानी की तरह पैसा बहा दिया। वह मिडिल ऑर्डर के तूफानी बल्लेबाज हैं। चेन्नई को मिडिल ऑर्डर में तूफानी बल्लेबाज की जरूरत थी जिसके लिए उसने पूरी जान लगा दी।

    47 गुना दिया पैसा

    कार्तिक नीलामी में 30 लाख की बेस प्राइस के साथ उतरे थे और चेन्नई ने उनके लिए 47 गुना ज्यादा रकम देते हुए 14.20 करोड़ में अपने नाम किया। शुरुआत में मुंबई और लखनऊ कार्तिक के पीछे थीं। 50 लाख पर कोलकाता ने एंट्री मारी। काफी देर तक कोलकाता और लखनऊ के बीच जंग चलती रही। तीन करोड़ की कीमत पर आकर चेन्नई ने कदम रखा और फिर कोलकाता से आखिरी तक लड़ाई लड़ी। 13.20 करोड़ की कीमत पर सनराइजर्स ने कदम रखा, लेकिन आखिरी तक लड़ाई लड़ी। हालांकि, चेन्नई ने आखिरी बाजी मारी।

    इसी के साथ कार्तिक आईपीएल इतिहास के संयुक्त रूप से सबसे महंगे अनकैप्टड प्लेयर बने हैं। उनसे पहले प्रशांत वीर को भी चेन्नई ने 14.20 करोड़ में खरीदा था और उनका भी बेस प्राइस 30 लाख रुपये था। 

    रणजी ट्रॉफी में मचाया धमाल

    कार्तिक ने रणजी ट्रॉफी डेब्यू में उत्तराखंड के खिलाफ शतक जमाया था। वह पिछले साल विजय हजारे ट्रॉफी में राजस्थान के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी थे। वह नंबर-4 पर खेलते हैं और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के बीते दो सीजनों में उन्होंने 11 पारियों में 445 रन बनाए हैं।

    यह भी पढ़ें- IPL 2026 Auction: सही खेल गई दिल्ली की टीम, 2 करोड़ में हासिल किया गेम चेंजर खिलाड़ी

    यह भी पढ़ें- IPL 2026 Auction, Wanindu Hasaranga: इस सीजन लखनऊ के लिए खेलेंगे वानिंदु हसारंगा, बेस प्राइस में बिके