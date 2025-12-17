Prithvi Shaw Net Worth: 75 लाख रुपये में बिके पृथ्वी शॉ की नेटवर्थ उड़ा देगी आपके होश... यूं जीते हैं लग्जरी लाइफ

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Prithvi Shaw Net Worth 2025: भारतीय बैटर पृथ्वी शॉ को अबूधाबी में आयोजित हुई आईपीएल 2026 नीलामी में दिल्ली कैपिटल्स ने खरीदा। पृथ्वी शॉ मिनी ऑक्शन के शुरुआती दो रिजेक्शन के बाद तीसरी बार आखिरकार खरीद ही लिया गया। पृथ्वी शॉ की दिल्ली कैपिटल्स में वापसी हो गई है, जिन्हें फ्रेंचाइजी ने उनके बेस प्राइस (75 लाख) में ही अपने साथ जोड़ा है।

Prithvi Shaw को Delhi Capitals ने 75 लाख रुपये में खरीदा पृथ्वी शॉ का नाम आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन के दौरान काफी चर्चा में रहा, क्योंकि जब दो बार शुरुआत में वह अनसोल्ड रहे, तो उन्हें खुद ये यकीन नहीं था कि अब उन्हें कोई खरीदेगा भी, जिससे निराश होकर उन्होंने ऑक्शन के बीच ही सोशल मीडिया पर दिल टूटने वाला इमोजी लगाकर 'It's Ok' लिखा, लेकिन कुछ ही मिनट बाद कहानी पलट गई और दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें खरीद लिया।