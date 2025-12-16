Language
    IPL 2026 DC Playing 11: पृथ्वी शॉ को नहीं मिलेगा प्लेइंग-11 में मौका, इन खिलाड़ियों पर दांव खेल सकता है मैनेजमेंट

    By Abhishek Upadhyay
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 11:03 PM (IST)

    दिल्ली कैपिटल्स ने आखिरी समय में पृथ्वी शॉ को अपने साथ जोड़ा, लेकिन वह प्लेइंग-11 में टीम की पहली च्वाइस नहीं दिख रहे हैं। उनके अलावा दिल्ली एक विदेशी ...और पढ़ें

    दिल्ली कैपिटल्स को पहले खिताब की तलाश

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली कैपिटल्स का पिछला सीजन अच्छा नहीं रहा था। टीम ने शुरुआत तो अच्छी की थी, लेकिन बाद में रास्ता भटक गई थी और प्लेऑफ में भी नहीं जा सकी थी। इस सीजन टीम कोशिश करेगी की अपना पहला खिताब जीते। आईपीएल-2026 में दिल्ली ने अपनी कमियों को पूरा किया जो एक फिनिशर का न होना था। दिल्ली ने डेविड मिलर के रूप में दमदार फिनिशर जोड़ा है।

    पृथ्वी शॉ को दिल्ली ने पिछले साल रिटेन नहीं किया था। नीलामी में भी उन्हें किसी ने नहीं खरीदा था। इस सीजन भी शॉ शुरुआती राउंड में नहीं बिके थे। नीलामी के अंत में एक और राउंड में उनका नाम आया लेकिन दोबारा किसी भी फ्रेंचाइजी ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। तीसरे राउंड में उनको दिल्ली ने अपने नाम किया, लेकिन वह प्लेइंग-11 में टीम की पहली च्वाइस नहीं लग रहे हैं।

    इन बल्लेबाजों पर होगा दारोमदार

    टीम के पास केएल राहुल के रूप में शानदार ओपनर है। उनको इस सीजन नया ओपनिंग पार्टनर मिल सकता है और वो हैं इंग्लैंड के बेन डकेट। डकेट को फ्रेंचाइजी ने एक करोड़ की बेस प्राइस में अपने नाम किया है। ये लेफ्ट-राइट कॉम्बीनेशन के लिहाज से भी अच्छी जोड़ी है। अगर डकेट फेल होते हैं तो फिर शॉ को मौका मिल सकता है। तीसरे नंबर पर करुण नायर को टीम बरकरार रख सकती है। उनके बाद ट्रिस्टन स्टब्स का खेलना भी तय है। डेविड मिलर फिनिशर की भूमिका में दिखाई देंगे। नीतीश राणा और अक्षर पटेल भी टीम की प्लेइंग-11 की अहम कड़ी होंगे और टीम की बल्लेबाजी को मजबूत करेंगे।

    गेंदबाजी में करनी होगा माथा पच्ची

    अक्षर के साथ कुलदीप यादव की स्पिन जोड़ी दिल्ली के लिए पक्की है। ये जोड़ी दिल्ली के लिए काफी सफल हो सकती है। तेज गेंदबाजों की बात है तो मिचेल स्टार्क का खेलना तय है। उनका साथी कौन होगा इस पर माथापच्ची हो सकती है। अगर विदेशी ऑप्शन फुल हो जाते हैं तो फिर दिल्ली के पास टी नटराजन और मुकेश कुमार सबसे अच्छे विकल्प होंगे। अगर विदेशी खिलाड़ी के लिए जगह बचती है तो फिर लुंगी एंगिडी या काइल जेमिसन प्लेइंग-11 में दिखाई दे सकते हैं।

    दिल्ली कैपिटल्स की संभावित प्लेइंग-11: अक्षर पटेल (कप्तान), केएल राहुल, बेन डकेट, करुण नायर, ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर, टी नटराजन, नीतीश राणा, कुलदीप यादव, मिचेल स्टार्क, मुकेश कुमार

