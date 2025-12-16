Delhi Capitals IPL 2026 Auction LIVE: 8 स्लॉट खाली, 21.80 करोड़ का पर्स… भरोसेमंद ओपनर की तलाश में दिल्ली कैपिटल्स

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। DC Squad IPL 2026 Auction LIVE: दिल्ली कैपिटल्स की नजरें आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में अपनी टीम को मजबूत करने पर होगी। आईपीएल 2026 का मिनी ऑक्शन आज यानी 16 दिसंबर को अबू धाबी में होना है, जिसमें दिल्ली की टीम 8 खाली स्लॉट को भरना चाहेगी।

दिल्ली की टीम के पर्स में 21.80 करोड़ रुपये है। नीलामी से दिल्ली ने 7 खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया था, जिसमें टीम के लिए सर्वाधिक रन बनाने वालों में से एक सलामी बल्लेबाज जैक फ्रेंजर-मैकगर्ग और उप-कप्तान फॉफ डुप्लेसिस शामिल रहे।

वहीं, टी नटराजन का दिल्ली कैपिटल्स के साथ खेलना जारी रहेगा। क्योंकि फ्रेंचाइजी चोटों से प्रभावित सीजन के बावजूद इस बाएं हाथ के तेज गेंदबाज पर भरोसा जता रही है। Delhi Capitals IPL 2026 Auction: पेस अटैक की समस्या आईपीएल 2025 में शानदार प्रदर्शन करने वाले ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाद मिचेल स्टार्क के अलावा दिल्ली कैपिटल्स के पास लगातार विकेट लेने वाला कोई गेंदबाज नहीं है। खासकर टी नटराजन की फिटनेस चुनौतियों को देखते हुए दिल्ली की नजरें होगी कि वह ऑक्शन में कोई ऐसे तेज गेंदबाज को खरीदे, जो उनके लिए तुरुप्प का इक्का साबित हो।