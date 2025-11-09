IPL 2026 Trade: Sanju Samson की CSK में एंट्री पक्की! Ravindra Jadeja के साथ होंगे ट्रेड, आखिरी मुहर लगनी बाकी
IPL 2026 Trade:आईपीएल 2026 के लिए चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और राजस्थान रॉयल्स (RR) रवींद्र जडेजा को संजू सैमसन से बदलने पर गंभीर बातचीत कर रहे हैं। संजू सैमसन का सीएसके के साथ ट्रेड अंतिम चरण में है। राजस्थान रॉयल्स इस डील में सीएसके के डेवाल्ड ब्रेविस को शामिल करना चाहती है, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स इसके लिए तैयार नहीं है। दोनों खिलाड़ी 18 करोड़ रुपये के हैं। राजस्थान रॉयल्स अन्य टीमों से भी संजू सैमसन के लिए संपर्क कर रही है।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। IPL 2026 Trade: आईपीएल में खिलाड़ियों की अदला-बदली को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और राजस्थान रॉयल्स (RR) रवींद्र जडेजा को संजू सैमसन से बदलने पर गंभीर बातचीत कर रहे हैं।
संजू पिछले सीजन में राजस्थान रॉयल्स में थे, लेकिन आईपीएल 2025 के खत्म होने के बाद ही ये खबर लगी थी कि संजू आगामी सीजन के लिए इस टीम में नहीं खेलेंगे, लेकिन अब ये हकीकत में होने वाला है। क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक, संजू सैमसन का पांच बार की सीएसक के साथ ट्रेड होगा। संजू के लिए ट्रेडिंग की डील आखिरी चरण में है और जल्दी ही फ्रेंचाइजी की तरफ से इसकी आधिकारिक घोषणा की जा सकती है।
IPL 2026 Trade: संजू सैमसन का जडेजा-ब्रेविस के साथ होगा ट्रेड?
दरअसल, ये IPL 2026 Trade को लेकर अभी ये डील अभी फाइनल नहीं हुई है, लेकिन बातचीत सक्रिय रूप से चल रही है। रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) और संजू सैमसन (Sanju Samson) दोनों18 करोड़ रुपये के खिलाड़ी हैं। फिलहाल राजस्थान रॉयल्स सिर्फ सीधे-सीधे अदला-बदली के लिए तैयार नहीं है। वे इस डील में एक और खिलाड़ी को शामिल करने पर जोर दे रहे हैं।
माना जा रहा है कि राजस्थान रॉयल्स की मुख्य मांग है कि CSK दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस को इस डील में शामिल करें।
ब्रेविस(Dewald Brevis) पिछले सीजन में CSK से जुड़े थे और अब ग्लोबल फ्रैंचाइज़ी सर्किट में एक शीर्ष बल्लेबाज बन गए हैं।
वहीं, दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) का रुख सख्त है। वे इस डील में ब्रेविस तो क्या, कोई भी एक्ट्रा खिलाड़ी शामिल करने के पक्ष में नहीं हैं। CSK का मानना है कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों में से एक जडेजा को देना अपने आप में ही एक बड़ी बात है। यह भी पता चला है कि CSK ने 36 साल के जडेजा से बातचीत शुरू करने से पहले सलाह ली थी।
बता दें कि राजस्थान रॉयल्स (RR IPL 2026 Trade) का प्रबंधन केवल CSK तक ही सीमित नहीं है। वे बाकी टीमों को भी टटोल रहे हैं, जैसे सनराइजर्स हैदराबाद (SRH), दिल्ली कैपिटल्स और केकेआर के साथ भी संपर्क में है। राजस्थान रॉयल्स ने SRH से संपर्क किया था, लेकिन हैदराबाद फ्रेंचाइजी सैमसन को लेकर बहुत उत्साहित नहीं है। उनके पास पहले से ही ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन जैसे स्थापित सलामी बल्लेबाज हैं। SRH सूत्रों ने साफ किया है कि वे ईशान किशन या हेनरिक क्लासेन को नहीं छोड़ेंगे।
