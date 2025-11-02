स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्ली। आईपीएल 2026 की मिनी नीलामी भारत में आयोजित होनी थी, लेकिन अब नीलामी स्थल को लेकर रुख में बदलाव देखने को मिल रहा है।

रिपो‌र्ट्स के अनुसार, नीलामी अब विदेश में होने की संभावना है। हालांकि, फ्रेंचाइजियों को आधिकारिक रूप से शहर की जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन उन्हें इसके संकेत मिल चुके हैं।

अनुमान है कि नीलामी स्थल गल्फ (खाड़ी) देश में हो सकती है, जैसे पिछली बार हुआ था। यूएई का अबू धाबी इस दौड़ में सबसे आगे है, जबकि ओमान और कतर जैसे अन्य मध्य पूर्वी देश भी विचाराधीन हैं।

कब होगी नीलामी?

आईपीएल के 19वें संस्करण की मिनी नीलामी 14 दिसंबर को होने की उम्मीद है। हालांकि, 13 दिसंबर को भी एक संभावित अतिरिक्त दिन के रूप में रखा गया है, यदि नीलामी दो दिन तक चलती है।

आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के अधिकारियों ने अभी तक अंतिम कार्यक्रम जारी नहीं किया है, लेकिन इस मामले से जुड़े सूत्रों ने पिछले महीने बताया था कि 14 दिसंबर की तारीख फ्रेंचाइजियों को बताई गई है, जबकि खिलाड़‍ियों की रिटेंशन की अंतिम तिथि 15 नवंबर तय की गई है।