केएल राहुल और संजू सैमसन के ट्रेड पर चल रही बात, दिल्ली और राजस्थान के बीच हो सकती है अदला-बदली

अभिषेक त्रिपाठी, जागरण नई दिल्ली। आईपीएल 2026 के लिए दिल्ली कैपिटल्स केएल राहुल की जगह संजू सैमसन को ट्रेड कर सकती है। सूत्रों के अनुसार, दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रायल्स के बीच राहुल और संजू के ट्रेड को लेकर बात हुई है, लेकिन दोनों फ्रेंचाइजियों की ओर से अभी आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है।

इस संबंध में जब बीसीसीआई के एक अधिकारी से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि अभी तक हमारे पास इस बारे में कोई जानकारी नहीं आई है। दरअसल, पिछले सत्र में राजस्थान के खराब प्रदर्शन के बाद से खबरें थीं कि राजस्थान अपने कप्तान संजू सैमसन को रिलीज कर सकती है।

कई फ्रेंचाइजियों की नजर ऐसे में कई फ्रेंचाइजियों की नजरें उन पर हैं, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स अपने इस पूर्व खिलाड़ी को जोड़ने में अधिक दिलचस्पी ले रही है। राजस्थान रायल्स पर दो साल का प्रतिबंध लगने के बाद संजू 2016 और 2017 में दिल्ली कैपिटल्स से खेले थे। तब राहुल द्रविड़ भी बतौर कोच दिल्ली कैपिटल्स से जुड़े थे।

दिल्ली कर सकती है संजू को ट्रेड राजस्थान की वापसी के बाद संजू फिर अपनी पुरानी टीम में लौट गए थे। सूत्रों की मानें तो दिल्ली संजू की जगह केएल राहुल को ट्रेड कर सकती है। दिल्ली ने 2024 में हुई मेगा नीलामी में केएल को 14 करोड़ रुपये में अपने साथ जोड़ा था। हालांकि, राहुल में भी कई फ्रेंचाइजियों ने दिलचस्पी दिखाई है, जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स और केकेआर भी शामिल है।