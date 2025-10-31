IND vs AUS: नंबर गेम में उलझे संजू सैमसन, रणनीति के चलते फेल हो रहा एक घातक हथियार; आंकड़े दे रहे गवाही

Language
    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 06:31 PM (IST)

    ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टी20I मैच में संजू सैमसन को नंबर तीन पर बल्लेबाजी करने के लिए भेजा गया। वह मात्र 2 रन बनाकर आउट हुए। जब से गिल ओपनिंग कर रहे हैं, तब से वह नंबर के चक्कर में उलझकर रह गए हैं। साथ ही रणनीति के चलते भारत टीम अपने बेहतरीन हथियार को दबा रखा है। 

    नंबर गेम के चक्कर में उलझे संजू सैमसन। फोटो- सोशल मीडिया

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। संजू सैमसन के साथ-साथ क्रिकेट फैंस के लिए यह समझना मुश्किल हो गया है कि वह किस नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे। संजू से कभी ओपनिंग कराई गई, लेकिन गिर के उप-कप्तान बनने से संजू ने ओपनिंग स्लॉट खो दिया है। उन्हें कभी नंबर तीन और कभी चार-पांच पर बल्लेबाजी के लिए भेजा जा रहा है। कभी तो बल्लेबाजी का मौका भी नहीं मिल रहा।

    गौतम गंभीर की अगुवाई में भारतीय टीम ने निडर क्रिकेट को बढ़ावा दिया है और यह काफी हद तक कारगर भी रहा है। 2011 वर्ल्ड कप फाइनल के हीरो ने इसी सोच के साथ एक क्रांति लाने की कोशिश की है। टीम के क्रिकेट में सकारात्मक सोच डालने से लेकर पूरे बल्लेबाजी क्रम में दाएं-बाएं हाथ के संयोजन को बनाए रखने तक, गंभीर ने कुछ दिलचस्प रणनीतियां बनाई हैं।

    संजू से छिनी ओपनिंग की जिम्मेदारी

    हालांकि, इनमें से ज्यादातर रणनीतियां कारगर रही हैं, लेकिन गंभीर का एक खास फैसला आम क्रिकेट फैंस को उलझन में डाल देता है। एशिया कप 2025 से ठीक पहले भारत ने शुभमन गिल को उप-कप्तान बनाते हुए अपनी टी20I टीम की घोषणा की। इसका मतलब था कि उस समय टीम के सक्रिय सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन को ओपनिंग में अपनी जगह छोड़नी होगी।

    अब तक सैमसन ने टॉप ऑर्डर में कुछ भी गलत नहीं किया था। उन्होंने अभिषेक शर्मा का अच्छा साथ दिया और दोनों ने भारत को ज्यादातर तेज शुरुआत दिलाई। जब से गिल ने टी20I में वापसी की है और ओपनिंग कर रहे हैं। भारत ने एक विस्फोटक सलामी बल्लेबाज को खो दिया है।

    नंबर गेम में उलझा करियर

    साथ ही सैमसन को उनकी भूमिका को लेकर असमंजस में डाल दिया है। केरल का यह बल्लेबाज बल्लेबाजी क्रम में ऊपर-नीचे होता रहा है और भारत उन्हें जगह देने की कोशिश कर रहा है, और ज्यादातर मैचों में वह बिना पानी के मछली की तरह दिखे हैं। जिन्हें बीच के ओवरों में अपना रास्ता बनाना पड़ा है।

    खिलाड़ी पारी रन स्ट्राइक रेट औसत
    शुभमन गिल (ओपनिंग) 9 169 148.25 21.13
    संजू सैमसन (मिडिल ऑर्डर) 5 134 121.82 26.80

    नोट- ये आंकड़े एशिया कप 2025 और उसके बाद का है।

    सलामी बल्लेबाज के रूप में संजू

    संजू सैमसन ने 6 अक्टूबर 2024 से 2 फरवरी 2025 तक टी20I में 12 पारियों में ओपनिंग की। इस दौरान तीन शतक जड़े और कुल 417 रन बनाए। इसके बाद से की पांच पारियों में वह दो बार नबंर तीन और तीन बार नंबर पांच पर बल्लेबाजी करने उतरे हैं।

    प्रबंधन कर रहा खिलवाड़

    जब यह बल्लेबाज सलामी बल्लेबाज की भूमिका में जम ही रहा था तब गिल को शामिल करने और शीर्ष क्रम से उसकी जगह छीन लेने से सिर्फ भ्रम की स्थिति ही पैदा हुई है। शुभमन गिल वनडे और टेस्ट में तो बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनका टी20 खेल अभी भी उतना अच्छा नहीं दिख रहा है। एक ऐसे खिलाड़ी को टीम में शामिल करने के लिए, जिसे वे भविष्य के कप्तान के रूप में देख रहे, प्रबंधन व्यावहारिक रूप से दो क्रिकेटरों के खेल के साथ खिलवाड़ कर रहा है।

