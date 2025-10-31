IND vs AUS: नंबर गेम में उलझे संजू सैमसन, रणनीति के चलते फेल हो रहा एक घातक हथियार; आंकड़े दे रहे गवाही

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। संजू सैमसन के साथ-साथ क्रिकेट फैंस के लिए यह समझना मुश्किल हो गया है कि वह किस नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे। संजू से कभी ओपनिंग कराई गई, लेकिन गिर के उप-कप्तान बनने से संजू ने ओपनिंग स्लॉट खो दिया है। उन्हें कभी नंबर तीन और कभी चार-पांच पर बल्लेबाजी के लिए भेजा जा रहा है। कभी तो बल्लेबाजी का मौका भी नहीं मिल रहा।

गौतम गंभीर की अगुवाई में भारतीय टीम ने निडर क्रिकेट को बढ़ावा दिया है और यह काफी हद तक कारगर भी रहा है। 2011 वर्ल्ड कप फाइनल के हीरो ने इसी सोच के साथ एक क्रांति लाने की कोशिश की है। टीम के क्रिकेट में सकारात्मक सोच डालने से लेकर पूरे बल्लेबाजी क्रम में दाएं-बाएं हाथ के संयोजन को बनाए रखने तक, गंभीर ने कुछ दिलचस्प रणनीतियां बनाई हैं।

संजू से छिनी ओपनिंग की जिम्मेदारी हालांकि, इनमें से ज्यादातर रणनीतियां कारगर रही हैं, लेकिन गंभीर का एक खास फैसला आम क्रिकेट फैंस को उलझन में डाल देता है। एशिया कप 2025 से ठीक पहले भारत ने शुभमन गिल को उप-कप्तान बनाते हुए अपनी टी20I टीम की घोषणा की। इसका मतलब था कि उस समय टीम के सक्रिय सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन को ओपनिंग में अपनी जगह छोड़नी होगी।

अब तक सैमसन ने टॉप ऑर्डर में कुछ भी गलत नहीं किया था। उन्होंने अभिषेक शर्मा का अच्छा साथ दिया और दोनों ने भारत को ज्यादातर तेज शुरुआत दिलाई। जब से गिल ने टी20I में वापसी की है और ओपनिंग कर रहे हैं। भारत ने एक विस्फोटक सलामी बल्लेबाज को खो दिया है।

नंबर गेम में उलझा करियर साथ ही सैमसन को उनकी भूमिका को लेकर असमंजस में डाल दिया है। केरल का यह बल्लेबाज बल्लेबाजी क्रम में ऊपर-नीचे होता रहा है और भारत उन्हें जगह देने की कोशिश कर रहा है, और ज्यादातर मैचों में वह बिना पानी के मछली की तरह दिखे हैं। जिन्हें बीच के ओवरों में अपना रास्ता बनाना पड़ा है।