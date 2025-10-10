IPL 2026 के लिए कब होगी खिलाड़ियों की नीलामी? मिनी ऑक्शन की तारीखें आईं सामने

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के अगले सीजन का इंतजार सभी को बेसब्री से है, लेकिन इससे भी ज्यादा इंतजार इस साल होने वाली मिनी ऑक्शन का है। इसी ऑक्शन के बाद हर टीम की अपनी एक रुपरेखा तैयार होगी कि वह किस टीम के साथ लीग में उतरेगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आईपीएल में हर तीन साल बाद मेगा नीलमी होती है जो पिछले साल हो चुकी है। अब वक्त है मिनी ऑक्शन को जो इस बार होगी। इस नीलामी की तारीखें सामने आई हैं। दिसंबर में आईपीएल का मिनी ऑक्शन हो सकता है।

टीमों के लिए आखिरी तारीख क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक, 13 से 15 दिसंबर के बीच मिनी ऑक्शन हो सकता है। नीलामी से कुछ दिन पहले हर फ्रेंचाइजी को अपने रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट देनी होती है। बीसीसीआई इसके लिए भी समय सीमा तय करती है। रिपोर्ट के मुताबिक 15 नवंबर तक सभी फ्रेंचाइजियों को अपनी रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट देनी होगी।

पिछले साल ये नीलामी सऊदी अरब के जेद्दा में हुई थी। हालांकि, इस बार नीलामी के भारत में लौटने की संभावना है। बीसीसीआई के संपर्क में आए फ्रेंचाइजी के अधिकारियों ने बताया है कि फोकस दिसंबर के मध्य में नीलामी कराने पर है। वहीं ऐसे संकेत मिले हैं कि नीलामी भारत में हो सकती है।