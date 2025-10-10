Language
    IPL 2026 के लिए कब होगी खिलाड़ियों की नीलामी? मिनी ऑक्शन की तारीखें आईं सामने

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 01:59 PM (IST)

    इस साल आईपीएल की मिनी ऑक्शन होनी है। इसका सभी को बेसब्री से इंतजार है। मिनी ऑक्शन की तारीखों और जगह को लेकर खबर सामने आई हैं। कब हो सकती है मिनी ऑक्शन, जानिए इस रिपोर्ट में। 

    इस साल होगी आईपीएल की मिनी ऑक्शन

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के अगले सीजन का इंतजार सभी को बेसब्री से है, लेकिन इससे भी ज्यादा इंतजार इस साल होने वाली मिनी ऑक्शन का है। इसी ऑक्शन के बाद हर टीम की अपनी एक रुपरेखा तैयार होगी कि वह किस टीम के साथ लीग में उतरेगी।

    आईपीएल में हर तीन साल बाद मेगा नीलमी होती है जो पिछले साल हो चुकी है। अब वक्त है मिनी ऑक्शन को जो इस बार होगी। इस नीलामी की तारीखें सामने आई हैं। दिसंबर में आईपीएल का मिनी ऑक्शन हो सकता है।

    टीमों के लिए आखिरी तारीख

    क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक, 13 से 15 दिसंबर के बीच मिनी ऑक्शन हो सकता है। नीलामी से कुछ दिन पहले हर फ्रेंचाइजी को अपने रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट देनी होती है। बीसीसीआई इसके लिए भी समय सीमा तय करती है। रिपोर्ट के मुताबिक 15 नवंबर तक सभी फ्रेंचाइजियों को अपनी रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट देनी होगी।

    पिछले साल ये नीलामी सऊदी अरब के जेद्दा में हुई थी। हालांकि, इस बार नीलामी के भारत में लौटने की संभावना है। बीसीसीआई के संपर्क में आए फ्रेंचाइजी के अधिकारियों ने बताया है कि फोकस दिसंबर के मध्य में नीलामी कराने पर है। वहीं ऐसे संकेत मिले हैं कि नीलामी भारत में हो सकती है।

    कई खिलाड़ियों पर हैं नजरें

    इस बार फ्रेंचाइजियों कई बड़े खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती हैं जिनमें दीपक हुड्डा, राहुल त्रिपाठी, विजय शंकर, सैम करन, डेवन कॉन्वे के नाम शामिल हैं जो चेन्नई सुपर किंग्स से हैं। हालांकि, सबसे ज्यादा नजरें संजू सैमसन पर हैं जो बीते कुछ सालों से राजस्थान रॉयल्स की नीलामी कर रहे हैं। फ्रेंचाइजी उन्हें इस साल रिलीज कर सकती है। मिचेल स्टार्क (दिल्ली कैपिटल्स), वानिंदु हसारंगा (राजस्थान रॉयल्स), मयंक यादव (लखनऊ सुपरजायंट्स), वेंकटेश अय्यर (कोलकाता नाइट राइडर्स) जैसे खिलाड़ियों को भी रिलीज किया जा सकता है।