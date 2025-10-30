'मुश्किल ही नहीं नामुमकिन...' KKR के लिए खेलेंगे Rohit Sharma! MI ने क्रिप्टिक पोस्ट कर मचाई हलचल

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। आईपीएल 2026 को लेकर फ्रेंचाइजियों ने अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है। रणनीति के साथ-साथ खिलाड़ियों के ट्रेड पर भी ध्यान दे रही हैं। मिनी ऑक्शन से पहले फ्रेंचाइजी अंदर खाने से बड़े खिलाड़ियों को साइन करने की ताक में हैं।

ऐसे में कोलकाता नाइट राइडर्स ने करुण नायर को हेड कोच नियुक्त किया तो खबर आई कि KKR रोहित शर्मा को ट्रेड कर सकती हैं। क्योंकि, रोहित शर्मा और अभिषेक नायर बहुत अच्छे दोस्त हैं। साथ ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले नायर ने रोहित की फिटनेस को लेकर उनके साथ काम किया था।