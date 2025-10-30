'मुश्किल ही नहीं नामुमकिन...' KKR के लिए खेलेंगे Rohit Sharma! MI ने क्रिप्टिक पोस्ट कर मचाई हलचल
कोलकाता नाइट राइडर्स ने करुण नायर को हेड कोच नियुक्त किया तो खबर आई कि KKR रोहित शर्मा को ट्रेड कर सकती हैं। क्योंकि, रोहित शर्मा और अभिषेक नायर बहुत अच्छे दोस्त हैं। साथ ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले नायर ने रोहित की फिटनेस को लेकर उनके साथ काम किया था।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। आईपीएल 2026 को लेकर फ्रेंचाइजियों ने अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है। रणनीति के साथ-साथ खिलाड़ियों के ट्रेड पर भी ध्यान दे रही हैं। मिनी ऑक्शन से पहले फ्रेंचाइजी अंदर खाने से बड़े खिलाड़ियों को साइन करने की ताक में हैं।
ऐसे में कोलकाता नाइट राइडर्स ने करुण नायर को हेड कोच नियुक्त किया तो खबर आई कि KKR रोहित शर्मा को ट्रेड कर सकती हैं। क्योंकि, रोहित शर्मा और अभिषेक नायर बहुत अच्छे दोस्त हैं। साथ ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले नायर ने रोहित की फिटनेस को लेकर उनके साथ काम किया था।
मुंबई ने किया पोस्ट
एक तरफ जहां नायर के हेड कोच बनने के बाद उन्हें बधाई मिल रही तो वहीं, इसी बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुंबई इंडियंस का एक क्रिप्टिक पोस्ट ने हलचल मचा दी है। इसमें उन्होंने रोहित शर्मा की फोटो भी पोस्ट की है।
मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है
मुंबई इंडियंस ने पोस्ट में लिखा, सूरज अगले दिन दुबारा उगेगा ये बात तय है, लेकिन (K) नाइट में ये मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है! मुंबई इंडियंस के इस पोस्ट से साफतौर पर समझा जा सकता है कि उन्होंने रोहित शर्मा के किसी और फ्रेंचाइजी में खेलने की अटकलों को पूरी तरह से खत्म करना चाहा है।
बता दें कि कुछ दिन भी खबर आई थी कि मुंबई इंडियंस रोहित शर्मा के भविष्य के बारे में सोच रही हैं। साथ ही यह भी खबर आई कि वह विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन को फिर से टीम में ला सकते हैं। वहीं, रयान रिकेल्टन का फ्रेंचाइजी से पत्ता कट सकता है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।