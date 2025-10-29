18 साल में पहली बार... Rohit Sharma ने ODI करियर में रचा इतिहास, 38 की उम्र में हासिल किया खास मुकाम

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। रोहित शर्मा ने अपने वनडे करियर में एक खास उपलब्धि हासिल कर ली है। वह पहली बार वनडे में नंबर-1 बल्लेबाज बने। रोहित आईसीसी वनडे रैंकिंग में नंबर वन बनने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी बने। साथ ही अपने 18 साल के वनडे करियर में पहली बार यह कमाल किया है।

आईसीसी ने बुधवार को वनडे की ताजा रैंकिंग जारी की। रोहित शर्मा ने हमवतन शुभमन गिल को पीछे छोड़ नंबर-1 का ताज हासिल कर लिया है। रोहित की रेटिंग 781 हो गई है। यह सब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हाल ही में समाप्त हुई वनडे सीरीज में किए गए दमदार प्रदर्शन के चलते हुआ है।

वनडे करियर में पहली बार रैंकिंग में पहला स्थान हासिल कर रोहित शर्मा ने इतिहास रच दिया। वह टॉप पोजिशन हासिल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने। रोहित 38 साल की उम्र में वनडे रैंकिंग में नंबर-1 बने। साथ ही यह उपलब्धि हासिल करने वाले भारत के पांचवें खिलाड़ी बने। इसके अलावा रोहित अपने वनडे करियर में पहली बार टॉप पोजिशन पर पहुंचे हैं। इस दौरान रोहित ने 276 वनडे मैच खेले हैं।

वनडे रैंकिंग में टॉप पोजिशन पर रहने वाले भारतीय खिलाड़ी- सचिन तेंदुलकर महेंद्र सिंह धोनी विराट कोहली शुभमन गिल रोहित शर्मा 2007 में किया वनडे डेब्यू बता दें कि रोहित शर्मा ने साल 2007 में वनडे डेब्यू किया था। अपने 18 साल के करियर में वह पहली बार वनडे रैंकिंग में टॉप पर पहुंचे हैं। वह भी तब जब ऐसा माना जा रहा है कि रोहित का करियर अब अंतिम पड़ाव पर है। उनके 2027 वनडे वर्ल्ड कप में खेलने की संभावना कम बताई जा रही है।