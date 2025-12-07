चिन्नास्वामी स्टेडियम में IPL के मुकाबले होंगे या नहीं? उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कर दिया साफ

बेंगलुरु, पीटीआई: कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने रविवार को घोषणा की कि चिन्नास्वामी स्टेडियम भविष्य में आईपीएल मैचों की मेजबानी करता रहेगा। यह घोषणा चार जून को स्टेडियम में हुई भगदड़ के बाद कर्नाटक में इस आयोजन की मेजबानी को लेकर उठे संशय के बीच की गई है।

यह भगदड़ उस समय हुई थी जब आईपीएल 2025 में रायल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जीत का जश्न मनाने के लिए भारी भीड़ जमा हुई थी। कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (केएससीए) के अध्यक्ष पद के चुनाव में अपना मतदान करने के बाद शिवकुमार ने कहा कि भविष्य में एक नया बड़ा स्टेडियम भी बनाया जाएगा।