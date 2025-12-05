दुबई, पीटीआई: स्टार स्पिनर सुनील नारायण ने कहा कि कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के अगले सत्र में आंद्रे रसेल की मैदान पर पावर हिटिंग की कमी खलेगी, लेकिन उन्हें लगता है कि उमरान मलिक अपनी 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से की गई गेंदबाजी के कारण टीम के लिए एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

तेज गेंदबाज उमरान कूल्हे की चोट के कारण पिछले सत्र में बाहर रहने के बाद केकेआर के लिए पदार्पण के लिए तैयार हैं और नारायण को लगता है कि जम्मू-कश्मीर के इस तेज गेंदबाज में फ्रेंचाइजी का अगला तुरूप का इक्का बनने की क्षमता है। नारायण ने कहा कि वह एक बेहतरीन गेंदबाज हैं।

मुझे लगता है कि आईपीएल में छोटे मैदान और अच्छी पिचें होने के कारण आपको तेज गेंदबाजी के लिए एक एक्स फैक्टर की जरूरत होती है। मुझे लगता है कि उमरान काफी अच्छा प्रदर्शन करेगा। उमरान ने 18 महीने से अधिक समय तक मैदान से बाहर रहने के बाद इस घरेलू सत्र में प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी की और जम्मू-कश्मीर के लिए सैयद मुश्ताक अली में पांच विकेट लेकर उन्होंने तुरंत ही अपनी लय पकड़ ली।

उत्तर प्रदेश के विरुद्ध मैच में उन्होंने 37 रन देकर तीन विकेट लिए और अपनी गति और तेज उछाल से केकेआर के अपने साथी रिंकू सिंह सहित अन्य बल्लेबाजों को लगातार परेशान किया। सनराइजर्स हैदराबाद द्वारा रिलीज किए जाने के बाद उमरान को आईपीएल 2025 से पहले केकेआर ने उनके आधार मूल्य 75 लाख रुपये में अपनी टीम से जोड़ा था, लेकिन चोटिल होने के कारण वह पिछले सत्र में नहीं खेल पाए थे।