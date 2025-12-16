IPL 2026 LSG Playing-11: रवि बिश्नोई की जगह लेंगे वानिंदु हसारंगा, ऐसी हो सकती है लखनऊ की प्लेइंग-11
लखनऊ सुपरजायंट्स ने इस सीजन अपने दो बड़े खिलाड़ियों को रिलीज किया। इनमें से एक हैं रवि बिश्नोई और दूसरे हैं डेविड मिलर। टीम ने इन दोनों के मजबूत विकल् ...और पढ़ें
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। लखनऊ सुपरजायंट्स ने इस सीजन कई बड़े खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया था। इनमें रवि बिश्नोई और डेविड मिलर जैसे खिलाड़ियों के नाम थे। इन दो की भरपाई करना आसान नहीं था, लेकिन फ्रेंचाइजी ने दोनों की जगह अच्छे खिलाड़ियों को चुना है और उनका प्लेइंग-11 में खेलना भी तय है।
लखनऊ ने श्रीलंका के लेग स्पिनर वानिंदु हसारंगा को दो करोड़ की बेस प्राइस में खरीदा है। हसारंगा शानदार स्पिनर होने के साथ-साथ निचले क्रम में अपनी बल्लेबाजी से भी मैच का रुख बदल सकते हैं। वहीं डेविड मिलर की जगह जॉश इंग्लिस को चुना है जो मिडिल ऑर्डर में टीम की कमान संभालेंगे।
सेट है बल्लेबाजी ऑर्डर
जहां तक लखनऊ के बल्लेबाजी क्रम की बात है तो यह तय लग रहा है। ओपनिंग की जिम्मेदारी पिछले सीजन की तरह मिचेल मार्श और एडेन मार्करम के जिम्मे होगी और नंबर-3 पर तूफानी निकोलस पूरन आएंगे। चौथे नंबर पर कप्तान ऋषभ पंत का आना तय है। फिर अब्दुल समद, आयुष बडोनी और इंग्लिस कमान संभालेंगे।
इन गेंदबाजों पर होगा बड़ा दारोमदार
जहां तक स्पिन की बात है तो हसारंगा के साथ दिग्वेश राठी की जोड़ी इस सीजन टीम के लिए कमाल कर सकती है। इस जोड़ी से निपटना आसान नहीं होगा। एनरिख नॉर्खिया भी इस सीजन लखनऊ की जर्सी में होंगे और उनका तूफान भी टीम को मजबूत करेगा। उनका साथ देंगे आवेश खान और मिचेल मार्श।
लखनऊ की संभावित प्लेइंग-11:
ऋषभ पंत (कप्तान/विकेटकीपर), मिचेल मार्श, एडेन मार्करम, निकोलस पूरन, अब्दुल समद, आयुश बडोनी, जॉश इंग्लिश, वानिंदु हसारंगा, एनरिख नॉर्खिया, दिग्वेश राठी, आवेश खान
यह भी पढ़ें- LSG full squad, IPL 2026: जोश इंग्लिस पर फ्रेंचाइजी ने लुटाए 8.6 करोड़ रुपये, अब ऐसा है लखनऊ सुपरजायंट्स का पूरा स्क्वाड
यह भी पढ़ें- IPL 2026 KKR Playing 11: कैमरन ग्रीन और पथीराना ने कोलकाता को किया मजबूत, ऐसी होगी तीन बार की चैंपियन की प्लेइंग-11
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।