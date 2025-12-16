IPL 2026 LSG Playing-11: रवि बिश्नोई की जगह लेंगे वानिंदु हसारंगा, ऐसी हो सकती है लखनऊ की प्लेइंग-11

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। लखनऊ सुपरजायंट्स ने इस सीजन कई बड़े खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया था। इनमें रवि बिश्नोई और डेविड मिलर जैसे खिलाड़ियों के नाम थे। इन दो की भरपाई करना आसान नहीं था, लेकिन फ्रेंचाइजी ने दोनों की जगह अच्छे खिलाड़ियों को चुना है और उनका प्लेइंग-11 में खेलना भी तय है।

लखनऊ ने श्रीलंका के लेग स्पिनर वानिंदु हसारंगा को दो करोड़ की बेस प्राइस में खरीदा है। हसारंगा शानदार स्पिनर होने के साथ-साथ निचले क्रम में अपनी बल्लेबाजी से भी मैच का रुख बदल सकते हैं। वहीं डेविड मिलर की जगह जॉश इंग्लिस को चुना है जो मिडिल ऑर्डर में टीम की कमान संभालेंगे।

सेट है बल्लेबाजी ऑर्डर जहां तक लखनऊ के बल्लेबाजी क्रम की बात है तो यह तय लग रहा है। ओपनिंग की जिम्मेदारी पिछले सीजन की तरह मिचेल मार्श और एडेन मार्करम के जिम्मे होगी और नंबर-3 पर तूफानी निकोलस पूरन आएंगे। चौथे नंबर पर कप्तान ऋषभ पंत का आना तय है। फिर अब्दुल समद, आयुष बडोनी और इंग्लिस कमान संभालेंगे।