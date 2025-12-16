IPL 2026 Auction Venkatesh Iyer: वेंकटेश अय्यर को हुआ 16.75 करोड़ का नुकसान, औंधे मुंह गिरे भाव

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर पर सभी की नजरें थी। उम्मीद थी की वेंकटेश अच्छी खासी मोटी रकम लेकर आईपीएल-2026 की नीलामी में से जाएंगे। उन्हें खरीदार तो मिला, लेकिन इस खिलाड़ी का बहुत तगड़ा नुकसान हो गया। वेंकटेश अय्यर को इस सीजन 16.75 करोड़ का भारी भरकम नुकसान हुआ है।

अय्यर का नाम जब नीलामी में आया तो उनकी पुरानी टीम कोलकाता नाइट राइडर्स और मौजूदा विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के बीच जंग हो गई। दोनों टीमें वेंकटेश के पीछे पड़ी थीं, हालांकि बाजी आरसीबी ने मार ली और सात करोड़ में उनको अपने नाम कर लिया। लेकिन ये वेंकटेश के लिए घाटे का सौदा रहा है।

ऐसे हुआ नुकसान वेंकटेश को उस सीजन 16.75 करोड़ का नुकसान पिछले सीजन के कारण हुआ है। पिछले सीजन उनके लिए कोलकाता ने 23.75 करोड़ की बोली लगाई थी, लेकिन इस सीजन वेंकटेश को सिर्फ सात करोड़ ही मिले हैं यानी पिछले सीजन से 16.75 करोड़ कम। कोलकाता ने जिस उम्मीद के साथ वेंकटेश पर बोली लगाई थी उस तरह का प्रदर्शन उनका था नहीं। पिछले सीजन उन्होंने 11 मैच खेले थे और 142 रन ही बनाए थे। इसी कारण टीम ने उन्हें रिटेन नहीं किया था। हालांकि कोलकाता ने उनको वापस लेने की कोशिश की लेकिन ज्यादा बोली नहीं लगाई।

पहली बार कोलकाता से बार वेंकटेश अय्यर पहली बार कोलकाता के अलावा किसी और टीम में खेलेंगे। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने अपने आईपीएल करयिर की शुरुआत 2021 में कोलकाता से ही की थी। पहले सीजन उन्होंने 10 मैचों में 370 रन बनाए थे जिसमें चार अर्धशतक भी शामिल थे। अगले सीजन उन्होंने 12 मैच खेले थे और 182 रन ही बनाए थे। 2023 में उन्होंने 14 मैचों में 404 रन बनाए थे जिसमें दो अर्धशतक और एक शतक शामिल था।