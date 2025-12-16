IPL 2026 Auction, Ravi Bishnoi: 7.20 करोड़ में राजस्थान के हुए रवि बिश्नोई, चेन्नई और हैदराबाद रह गईं पीछे

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत के युवा लेग स्पिनर रवि बिश्नोई भी इस साल नीलामी में उतरे थे। साल 2022 से लखनऊ सुपरजायंट्स का हिस्सा रहे बिश्नोई को इस सीजन फ्रेंचाइजी ने रिटेन नहीं किया। बिश्नोई ने अपनी बेस प्राइस दो करोड़ रुपये रखी और इससे लगभग तीन गुनी कीमत में राजस्थान रॉयल्स प्रेंचाइजी उन्हें अपने नाम कर लिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बिश्नोई के लिए राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स ने लड़ाई लड़ी। देखते-देखते उनकी बोली पांच करोड़ के पार पहुंच गई। दोनों फ्रेंचाइजियां लड़ रहीं थी तभी सनराइजर्स हैदराबाद बी इसमें कूद गई। यहां चेन्नई हट गई थी और हैदराबाद ने उनकी बोली छह करोड़ तक पहुंचा दी थी। अंत में सात करोड़ 20 लाख में राजस्थान ने उन्हें अपने नाम कर लिया।

ऐसा रही शुरुआत बिश्नोई ने बहुत कम उम्र में आईपीएल के जरिए अपनी अलग पहचान बनाई। उन्होंने अपना आईपीएल डेब्यू साल 2020 में किंग्स इलेवन पंजाब (अब पंजाब किंग्स) के लिए किया। उस सीजन रवि बिश्नोई ने 14 मैच खेले और लगभग 12 विकेट लिए। भले ही विकेटों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन उनकी तेज लेग-स्पिन, गुगली और दबाव में गेंदबाजी ने सभी का ध्यान खींचा।

2021 में भी उन्होंने पंजाब किंग्स के लिए खेलते हुए 9 मैचों में 12 विकेट हासिल किए और मिडिल ओवरों में टीम के भरोसेमंद गेंदबाज बने। पंजाब के लिए खेलते हुए गेंद से उनकी भूमिका बेहद अहम रही। आ गए लखनऊ साल 2022 में आईपीएल मेगा ऑक्शन से पहले नई नवेली लखनऊ सुपर जायंट्स ने रवि बिश्नोई को अपनी टीम में शामिल किया और यहीं से उनका करियर और निखर कर सामने आया। 2022 के सीजन में उन्होंने 14 मैचों में 13 विकेट लिए और लखनऊ की बॉलिंग अटैक के अहम हथियार बन गए। 2023 में उनका प्रदर्शन और भी बेहतर रहा। इस सीजन उन्होंने 15 मैचों में लगभग 16 विकेट झटके। इस सीजन में उनकी इकॉनमी और निरंतरता दोनों ने टीम को कई अहम मुकाबलों में फायदा दिलाया। बिश्नोई की खासियत यह रही कि वह बड़े बल्लेबाजों के खिलाफ भी बिना डरे गेंदबाजी करते रहे।