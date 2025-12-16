Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    IPL 2026 Auction, Ravi Bishnoi: 7.20 करोड़ में राजस्थान के हुए रवि बिश्नोई, चेन्नई और हैदराबाद रह गईं पीछे

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 04:14 PM (IST)

    IPL Auction 2026: भारत के युवा लेग स्पिनर रवि बिश्नोई साल 2020 से आईपीएल खेल रहे हैं। पंजाब किंग्स के साथ करियर की शुरुआत करने वाले बिश्नोई बीते तीन स ...और पढ़ें

    Hero Image

    रवि बिश्नोई ने अब राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलेंगे

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत के युवा लेग स्पिनर रवि बिश्नोई भी इस साल नीलामी में उतरे थे। साल 2022 से लखनऊ सुपरजायंट्स का हिस्सा रहे बिश्नोई को इस सीजन फ्रेंचाइजी ने रिटेन नहीं किया। बिश्नोई ने अपनी बेस प्राइस दो करोड़ रुपये रखी और इससे लगभग तीन गुनी कीमत में राजस्थान रॉयल्स प्रेंचाइजी उन्हें अपने नाम कर लिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बिश्नोई के लिए राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स ने लड़ाई लड़ी। देखते-देखते उनकी बोली पांच करोड़ के पार पहुंच गई। दोनों फ्रेंचाइजियां लड़ रहीं थी तभी सनराइजर्स हैदराबाद बी इसमें कूद गई। यहां चेन्नई हट गई थी और हैदराबाद ने उनकी बोली छह करोड़ तक पहुंचा दी थी। अंत में सात करोड़ 20 लाख में राजस्थान ने उन्हें अपने नाम कर लिया। 

    ऐसा रही शुरुआत

    बिश्नोई ने बहुत कम उम्र में आईपीएल के जरिए अपनी अलग पहचान बनाई। उन्होंने अपना आईपीएल डेब्यू साल 2020 में किंग्स इलेवन पंजाब (अब पंजाब किंग्स) के लिए किया। उस सीजन रवि बिश्नोई ने 14 मैच खेले और लगभग 12 विकेट लिए। भले ही विकेटों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन उनकी तेज लेग-स्पिन, गुगली और दबाव में गेंदबाजी ने सभी का ध्यान खींचा।

    2021 में भी उन्होंने पंजाब किंग्स के लिए खेलते हुए 9 मैचों में 12 विकेट हासिल किए और मिडिल ओवरों में टीम के भरोसेमंद गेंदबाज बने। पंजाब के लिए खेलते हुए गेंद से उनकी भूमिका बेहद अहम रही।

    आ गए लखनऊ

    साल 2022 में आईपीएल मेगा ऑक्शन से पहले नई नवेली लखनऊ सुपर जायंट्स ने रवि बिश्नोई को अपनी टीम में शामिल किया और यहीं से उनका करियर और निखर कर सामने आया। 2022 के सीजन में उन्होंने 14 मैचों में 13 विकेट लिए और लखनऊ की बॉलिंग अटैक के अहम हथियार बन गए। 2023 में उनका प्रदर्शन और भी बेहतर रहा। इस सीजन उन्होंने 15 मैचों में लगभग 16 विकेट झटके। इस सीजन में उनकी इकॉनमी और निरंतरता दोनों ने टीम को कई अहम मुकाबलों में फायदा दिलाया। बिश्नोई की खासियत यह रही कि वह बड़े बल्लेबाजों के खिलाफ भी बिना डरे गेंदबाजी करते रहे।

    आईपीएल 2024 में बिश्नोई लखनऊ सुपर जायंट्स के मुख्य स्पिनर के रूप में उतरे। इस सीजन में उन्होंने 14 मैचों में 10 से ज्यादा विकेट लिए। ये वो प्रदर्शन नहीं था जिसकी उम्मीद की जा रही थी, लेकिन भले ही विकेटों की संख्या बहुत ज्यादा न रही हो, लेकिन उन्होंने रन रोकने और दबाव बनाने में अहम भूमिका निभाई। अब तक अपने आईपीएल करियर में बिश्नोई 77 मैच खेल चुके हैं और 72 विकेट हासिल कर चुके हैं।

    यह भी पढ़ें- IPL 2026 Auction, Liam Livingstone: लियाम लिविंगस्टन का तूफान फेल, नहीं मिला खरीदार

    यह भी पढ़ें- IPL 2026 Auction, Quinton De Kock: इस सीजन मुंबई में लौटेंगे क्विंटन डीकॉक, बेस प्राइस में बिके