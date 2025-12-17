Language
    By Rajat Gupta Edited By: Rajat Gupta
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 06:26 PM (IST)

    इंडियन प्रीमियर लीग 2026 से पहले मंगलवार को अबू धाबी के एतिहाद स्टेडियम में रहे मिनी ऑक्‍शन हुआ था। ऑक्‍शन के अंत में CSK ने भारतीय बल्‍लेबाज सरफराज ख ...और पढ़ें

    बेस प्राइस पर बिके सरफराज खान।

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 से पहले मंगलवार को अबू धाबी के एतिहाद स्टेडियम में रहे मिनी ऑक्‍शन हुआ था। इस ऑक्‍शन में सभी 10 फ्रेंचाइजी ने जमकर खरीदारी की। 5 बार की चैंपियन चेन्‍नई सुपर किंग्‍स ने 41 करोड़ रुपये खर्च कर 9 प्‍लेयर्स को खरीदा। नीलामी में चेन्‍नई ने युवाओ पर ज्‍यादा भरोसा जताया और प्रशांत वीर (14.2 करोड़ रुपये) - कार्तिक शर्मा (14.2 करोड़ रुपये) जैसे अनकैप्‍ड प्‍लेयर को स्‍क्वॉड में शामिल किया।

    ऑक्‍शन के अंत में CSK ने भारतीय बल्‍लेबाज सरफराज खान को उनके बेस प्राइस (75 लाख) रुपये में खरीद लिया। ऑक्‍शन के पहले राउंड में सरफराज अनसोल्‍ड रहे थे। एक्सीलेटर राउंड ने जब उनका फिर से पुकारा गया तो सिर्फ चेन्‍नई ने ही उन्‍हें खरीदने में दिलचस्‍पी दिखाई। सरफराज 3 साल बाद लीग में वापसी करने जा रहे हैं। 2023 में वह दिल्‍ली कैपिटल्‍स के स्‍क्वॉड का हिस्‍सा थे।

    आईपीएल में वापसी को लेकर सरफराज का रिएक्‍शन सामने आया है। सरफराज ने आईपीएल में चुने जाने के बाद दिल छू लेने वाली प्रतिक्रिया दी है। इंस्टाग्राम पर सरफराज ने सीएसके को उनके करियर को "नई जिंदगी" देने के लिए धन्यवाद दिया। सरफराज ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "CSK, मुझे नई जिंदगी देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।"

     

     

     

    सरफराज ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में कमाल का प्रदर्शन किया है। इस सीजन 7 मुकाबलों में वह 329 रन जड़ चुके हैं। मंगलवार को ही ऑक्‍शन में बिकने से कुछ समय पहले ही उन्‍होंने राजस्‍थान के खिलाफ ताबड़तोड़ बल्‍लेबाजी की। उन्‍होंने 331.82 की स्‍ट्राइक रेट से 22 गेंदों पर 73 ठोक दिए थे।

    आईपीएल में प्रदर्शन

    • सरफराज खान 2015 से लीग का हिस्‍सा रहे हैं।
    • उन्‍होंने अब तक 50 मुकाबले खेले हैं।
    • 22.50 की औसत और 130.58 की स्‍ट्राइक रेट से 585 रन बनाए।
    • लीग में उनके नाम 1 फिफ्टी भी दर्ज है।
    • 2023 में उनका प्रदर्शन फीका रहा था।
    • सरफराज ने 4 मुकाबलों में 53 रन बनाए थे।

