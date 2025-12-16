पांच दिन में अंडर-23 और SMAT के 5 मैच खेलकर निगाहों में आए प्रशांत, अब धोनी के साथ खेलने का सपना करेंगे पूरा

अभिषेक त्रिपाठी, जागरण नई दिल्ली: चेन्नई सुपर किंग्स ने उत्तर प्रदेश के 20 वर्षीय ऑलराउंडर प्रशांत वीर को रिकॉर्ड 14.20 करोड़ रुपये में खरीदा लेकिन इसके पीछे वर्षों की मेहनत और कठिन तपस्या है। अमेठी में पैदा हुए और पिछले पांच साल से सहारनपुर और दिल्ली में रहकर क्रिकेट की बारीकियों पर काम कर रहे बाएं हाथ के बल्लेबाज और आर्थोडाक्स स्पिनर प्रशांत के लिए यह साल किसी सपने से कम नहीं रहा।

उत्तर प्रदेश के लिए पहले अंडर-19 और फिर अंडर-23 वर्ग में खेलने वाले प्रशांत उप्र प्रीमियर लीग में नोएडा टीम की कप्तान करते हैं। निचले क्रम में बल्लेबाजी करने के साथ बाएं हाथ से स्पिन करने वाले प्रशांत का प्रदर्शन इस कदर प्रभावित करने वाला था कि उत्तर प्रदेश क्रिकेट संघ (यूपीसीए) ने उन्हें पांच दिन में अंडर-23 और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के पांच मैच खिलाए।

प्रशांत को मिला स्पेशल ट्रीटमेंट अमूमन राज्य में खिलाड़ियों को यात्रा के लिए फ्लाइट की इकोनामी टिकट दी जाती है, लेकिन लगातार यात्रा के कारण यूपीसीए ने प्रशांत के लिए विशेष तौर पर बिजनेस क्लास टिकट कराई, जिससे वह आराम से सफर कर सकें और अगले दिन मैच में बढ़िया प्रदर्शन कर सकें। 28 नवंबर को कोलकाता में जम्मू-कश्मीर के विरुद्ध सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (टी-20) का मैच खेलने के बाद प्रशांत 29 को मुंबई में राजस्थान के विरुद्ध अंडर-23 टूर्नामेंट (वनडे) का सेमीफाइनल खेलने पहुंचे।

अगले दिन प्रशांत फिर कोलकाता पहुंचे और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मध्य प्रदेश के विरुद्ध मैच खेला। वह एक दिसंबर को तमिलनाडु के विरुद्ध अंडर-23 का फाइनल खेलने मुंबई पहुंचे और फिर दो दिसंबर को कोलकाता में हैदराबाद के विरुद्ध सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का मैच खेला। इस बारे में प्रशांत ने कहा कि यूपीसीए ने मेरे लिए बिजनेस क्लास की टिकट कराई थी, जिससे मुझे इतनी थकान नहीं हुई और लगातार खेलने में मुझे किसी तरह की परेशानी नहीं हुई। मेरे ट्रेनर और कोच मेरा हौसला बढ़ाते रहे। मैं इसके लिए यूपीसीए और बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला सर को धन्यवाद देना चाहता हूं।

'मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना महंगा बिकूंगा' अभी उत्तर प्रदेश के लिए विजय हजारे टीम के कैंप में मौजूद प्रशांत ने दैनिक जागरण से बातचीत में कहा कि मुझे ये तो पता था कि कोई टीम मुझे ले लेगी लेकिन इतनी बड़ी धनराशि की उम्मीद नहीं थी। जब नीलामी चल रही थी तो मैं बस में टीम के साथ सफर कर रहा था। रिंकू सिंह और समीर रिजवी सहित सभी खिलाड़ी बस में साथ में थे जो काफी खुश हैं।

सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बनने पर प्रशांत ने कहा कि मैं चेन्नई सुपरकिंग्स का धन्यवाद देता हूं कि टीम ने मेरे ऊपर भरोसा दिखाया और मुझ पर इतनी बड़ी राशि खर्च की। चेन्नई मेरी हमेशा से ही फेवरेट टीम रही है और अब मुझे उस टीम के लिए आईपीएल में खेलने का अवसर मिला है। मैं हमेशा ही चेन्नई की ओर से खेलना चाहता था। धोनी भाई से मिलकर जितना सीख सकूंगा सीखूंगा। मैं पहले उनसे कभी नहीं मिला हूं और उनसे मिलने के लिए उत्साहित हूं।

सहारनपुर में सीखा क्रिकेट प्रशांत ने कहा कि मैं अमेठी का रहने वाला हूं, लेकिन मैंने अपना सारा क्रिकेट सहारनपुर से खेला है। मैं सहारनपुर की एसबीवीए क्रिकेट अकादमी में अभ्यास करता था। राजीव गोयल सर की देखरेख में क्रिकेट सीखा। मैं पिछले चार साल से यूपी के लिए खेल रहा हूं। मेरे पिता शिक्षामित्र हैं और मां गृहणी हैं। दोनों मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। पिता जी की आय इतनी नहीं है लेकिन राजीव (शुक्ला) सर और यूपीसीए ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूं कि मुझे हमेशा ही अच्छे लोगों का साथ मिला।