IPL 2026 Auction Live Streaming: कब, कहां और कैसे देखें आईपीएल 2026 का मिनी ऑक्शन? फ्री में देखें का ये है जुगाड़

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। IPL 2026 Auction Live Streaming: इंडियन प्रीमियर लीग का मिनी ऑक्शन 16 दिसंबर यानी मंगलवार को अबू धाबी में होना है। आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में 10 फ्रेंचाइजियां 237.55 करोड़ रुपये के टोटल पर्स के साथ खिलाड़ियों पर बोली लगाने उतरेंगी। आईपीएल के आगामी 2026 सीजन के लिए कुल 359 खिलाड़ियों पर बोली लगाई जाएगी और ज्यादा-से-ज्यादा 10 फ्रेंचाइजियां कुल 77 खिलाड़ी ही खरीद पाएगी।

केकेआर की टीम ऑक्शन में सबसे बड़े पर्स (64.3 करोड़ रुपये) के साथ उतरेगी, जबकि सबसे छोटा पर्स मुंबई इंडियंस का है, जिनके पास 2.75 करोड़ रुपये है। पांच बार की चैंपियन सीएसके की टीम 43.40 करोड़ रुपये के साथ ऑक्शन में उतरेगी। ऐसे में जानते हैं फैंस कब, कहां और कैसे फ्री में आईपीएल 2026 ऑक्शन की लाइव स्ट्रीमिंग और टेलीकास्ट देख सकते हैं।

IPL 2026 Auction: किन खिलाड़ियों पर लग सकती है ऊंची बोली दरअसल, आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन में ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन पर हर किसी की नजरें रहेंगी और वह नीलामी में सबसे ऊंची रकम पा सकते हैं, जबकि प्लेयर्स जैसे वेंकटेश अय्यर, लियाम लिविंगस्टन और रवि बिश्नोई भी फ्रेंचाइजियों की नजर में रहेंगे। इसके अलावा कार्तिक शर्मा, सलिल अरोड़ा और अशोक शर्मा जैसे खिलाड़ियों का नाम भी चर्चा में है।