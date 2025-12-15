IPL 2026 की शुरुआत 26 मार्च से होगी, इस दिन खेला जाएगा फाइनल मुकाबला; सामने आया बड़ा अपडेट

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 से पहले मंगलवार, 16 दिंसंबर को अबू धाबी में मिनी ऑक्‍शन होगा। इस नीलामी में कई प्‍लेयर्स की किस्‍मत चमक सकती है। ऑक्‍शन से एक दिन पहले लीग को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। आईपीएल 2026 किस दिन से शुरू होगा, वह तारीख सामने आ गई है। ऐसे में लीग का इंतजार कर रहे फैंस के लिए यह बड़ा अपडेट है।

26 मार्च से होगी शुरुआत क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार, आईपीएल 2026 की शुरुआत 26 मार्च से होगी। 10 टीमों के बीच होने वाले इस टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 31 मई को खेला जाएगा। आज शाम को अबू धाबी में आईपीएल फ्रेंचाइजी की बैठक से यह निष्कर्ष निकला। आईपीएल के 19वें सीजन की तारीखों की घोषणा लीग के सीईओ हेमांग अमीन ने मंगलवार को होने वाली नीलामी से पहले एक ब्रीफिंग के दौरान की।

क्‍या चिन्नास्वामी स्टेडियम में होगा पहला मैच परंपरा के अनुसार, पहला मैच मौजूदा चैंपियन के शहर में खेला जाता है। हालांकि, चिन्नास्वामी स्टेडियम की उपलब्धता अभी भी अनिश्चित है। कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (केएससीए) को राज्य सरकार से इस स्टेडियम में IPL मैच आयोजित करने की सशर्त मंजूरी मिल गई है, लेकिन यह निर्धारित सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने पर निर्भर है।