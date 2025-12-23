Language
    एक ओवर में 5 विकेट..., T20I मैच में गेंदबाज ने रचा इतिहास; क्रिकेट जगत में मचा हड़कंप

    By Abhishek Nigam Edited By: Abhishek Nigam
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 02:54 PM (IST)

    इंडोनेशिया के तेज गेंदबाज गेडे प्रियंदना ने टी20 इंटरनेशनल मैच में इतिहास रच दिया। इंडोनेशियाई गेंदबाज ने कंबोडिया के खिलाफ मुकाबले में एक ओवर में पां ...और पढ़ें

    गेडे प्रियंदना

    स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। इंडोनेशिया के तेज गेंदबाज गेडे प्रियंदना ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में इतिहास रच दिया। कंबोडिया के खिलाफ प्रियंदना ने एक ओवर में पांच विकेट चटकाए। 28 साल के गेडे प्रियंदना पुरुष या महिला क्रिकेट में टी20 इंटरनेशनल मैच में एक ओवर में पांच विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं।

    उल्‍लेखनीय है कि प्रियंदना ने मैच के अपने पहले ओवर में पांच विकेट चटकाए। दरअसल, इंडोनेशिया और कंबोडिया के बीच मुकाबला संतुलित था। कंबोडिया को जीत के लिए आखिरी पांच ओवर में 62 रन की दरकार थी और उसके पांच विकेट शेष थे।

    गेडे प्रियंदना ने ली हैट्रिक

    तभी इंडोनेशिया के कप्‍तान ने गेंद प्रियंदना को थमाई, जिन्‍होंने कंबोडिया की उम्‍मीदों को चकनाचूर कर दिया। प्रियंदना ने पहली तीन गेंदों पर शाह अबरार हुसैन, निर्मलजीत सिंह और चांथियोन रत्‍नाक को आउट करके अपनी हैट्रिक पूरी की।

    इसके बाद प्रियंदना ने एक डॉट बॉल डाली। फिर तेज गेंदबाज ने मोंगदारा सोक को अपना शिकार बनाया। इसके बाद प्रियंदना ने वाइड गेंद डाली और फिर पेल वेनाक को आउट करके इंडोनेशिया को जीत दिलाई। कंबोडिया की टीम 107 रन पर ऑलआउट हुई और इंडोनेशिया ने मैच 60 रन से जीता।

    टी20 क्रिकेट में कहानी अलग

    अगर बात टी20 क्रिकेट की करें तो गेडे प्रियंदना एक ओवर में पांच विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज बने। इससे पहले अमीन हुसैन और अभिमन्‍यु मिथुन यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं।

    हुसैन ने 2013-14 के विक्‍ट्री डे टी20 कप में यूसीबी-बीसीबी एकादश की तरफ से खेलते हुए अबाहानी लिमिटेड के खिलाफ एक ओवर में पांच विकेट चटकाए। वहीं, मिथुन ने 2019-20 में सैयद मुश्‍ताक अली ट्रॉफी में कर्नाटक की तरफ से खेलते हुए हरियाणा के खिलाफ यह कमाल किया था।

    वैसे, बता दें कि अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट में 14 ऐसे मौके रहे जब गेंदबाज ने ओवर में चार विकेट चटकाए हो। मगर यह पहला मौका है जब किसी गेंदबाज ने एक ओवर में पांच विकेट चटकाए।

