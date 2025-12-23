स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। सेलिब्र‍िटी होने के अपने फायदे और नुकसान हैं। सेलिब्रिटी बनने के बाद व्‍यक्ति को चकाचौंध भरी जिंदगी जीने को मिलती है, लेकिन फिर उसे आम जगह पर समय बिताना मुश्किल पड़ जाता है। अफगानिस्‍तान के स्‍टार लेग स्पिनर राशिद खान के साथ भी कुछ ऐसा ही है।

दुनियाभर में अपनी क्रिकेट के कारण लोकप्रियता हासिल कर चुके राशिद खान के लिए अफगानिस्‍तान में किसी जगह निकलना बेहद मुश्किल है। स्‍टार क्रिकेटर ने सेलिब्रिटी होने के अपने नुकसान गिनाए। इंग्‍लैंड के पूर्व कप्‍तान केविन पीटरसन से बातचीत में राशिद खान ने बताया कि अफगानिस्‍तान में क्रिकेटर होने के नाते उन्‍हें कई नुकसान झेलने पड़ते हैं।

राशिद-पीटरसन की मजेदार बातचीत पीटरसन ने बातचीत में पूछा कि आप काबुल की गलियों में खुलेआम घूम सकते हैं? इस पर राशिद खान ने जवाब दिया कि नहीं। उन्‍होंने कहा- 'मैं अफगानिस्‍तान की गलियों में खुलेआम नहीं घूम सकता। मेरे पास बुलेटप्रूफ कार है।'