    Rashid Khan ने केविन पीटरसन को बताया कि अफगानिस्‍तान में उनके पास है 'बुलेट प्रूफ' कार, हैरानीभरा किया खुलासा

    By Abhishek Nigam Edited By: Abhishek Nigam
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 10:32 AM (IST)

    अफगानिस्‍तान के स्‍टार क्रिकेटर राशिद खान ने केविन पीटरसन से बातचीत में बताया कि वो काबुल की गलियों में खुलेआम नहीं घूम सकते हैं। राशिद खान ने कहा कि ...और पढ़ें

    स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। सेलिब्र‍िटी होने के अपने फायदे और नुकसान हैं। सेलिब्रिटी बनने के बाद व्‍यक्ति को चकाचौंध भरी जिंदगी जीने को मिलती है, लेकिन फिर उसे आम जगह पर समय बिताना मुश्किल पड़ जाता है। अफगानिस्‍तान के स्‍टार लेग स्पिनर राशिद खान के साथ भी कुछ ऐसा ही है।

    दुनियाभर में अपनी क्रिकेट के कारण लोकप्रियता हासिल कर चुके राशिद खान के लिए अफगानिस्‍तान में किसी जगह निकलना बेहद मुश्किल है। स्‍टार क्रिकेटर ने सेलिब्रिटी होने के अपने नुकसान गिनाए। इंग्‍लैंड के पूर्व कप्‍तान केविन पीटरसन से बातचीत में राशिद खान ने बताया कि अफगानिस्‍तान में क्रिकेटर होने के नाते उन्‍हें कई नुकसान झेलने पड़ते हैं।

    राशिद-पीटरसन की मजेदार बातचीत

    पीटरसन ने बातचीत में पूछा कि आप काबुल की गलियों में खुलेआम घूम सकते हैं? इस पर राशिद खान ने जवाब दिया कि नहीं। उन्‍होंने कहा- 'मैं अफगानिस्‍तान की गलियों में खुलेआम नहीं घूम सकता। मेरे पास बुलेटप्रूफ कार है।'

    यह सुनकर केविन पीटरसन चौंके। फिर उन्‍होंने सवाल किया- काबुल में आपके पास बुलेटप्रूफ कार है, क्‍यों? राशिद ने जवाब दिया, 'सुरक्षा के लिए। आप गलत समय पर गलत जगह नहीं होना चाहते हैं। अफगानिस्‍तान में यह आम है। सभी के पास बुलेट प्रूफ कार है।'

    कार के क्‍या हैं मायने

    राशिद खान के लिए कार कोई स्‍टेटस सिंबल या लक्‍जरी की चीज नहीं, बल्कि यह निजी सुरक्षा के लिए जरूरी चीज है। एक देश जहां स्थिरता की कमी हो, वहां सुरक्षा के कई जोखिम होते हैं। राशिद खान ने बहुत शांति से बुलेट प्रूफ कार का महत्‍व बताया, जिसे जानकर केविन पीटरसन चौंक गए।

    देश का प्रतिनिधित्‍व करने पर गर्व

    राशिद खान दुनियाभर की टी20 लीग में खेलते हैं और इस कारण उनकी जबरदस्‍त फैन फॉलोइंग हैं। वो अफगानिस्‍तान के सबसे लोकप्रिय नागरिकों में से एक हैं।

    राशिद खान ने साथ ही कहा कि उन्‍हें अफगानिस्‍तान का प्रतिनिधित्‍व करने में बहुत गर्व महसूस होता है। लेग स्पिनर ने 6 टेस्‍ट, 117 वनडे और 108 टी20 इंटरनेशनल मैचों में अफगानिस्‍तान का प्रतिनिधित्‍व किया, जिसमें क्रमश: 45, 210 और 182 विकेट चटकाए।

