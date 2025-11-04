Language
    विश्व चैंपियन बेटियों का दिल्ली में ढोल-नगाड़ों के साथ स्वागत, कल होगी पीएम नरेंद्र मोदी से खास मुलाकात

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 10:03 PM (IST)

    साउथ अफ्रीका को हराकर पहली बार वनडे वर्ल्ड कप जीतन वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज मुंबई से दिल्ली आ गई है। टीम का जोरदार स्वागत हुआ। बुधवार को टीम की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होगी। 

    भारतीय महिला क्रिकेट टीम पहली बार बनी विश्व विजेता

    पीटीआई, नई दिल्ली: भारत की विश्व विजेता महिला क्रिकेट टीम मंगलवार शाम कप्तान हरमनप्रीत कौर की अगुआई में दिल्ली पहुंची, जहां बुधवार को टीम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात करेगी। बुधवार शाम प्रधानमंत्री मोदी अपने आवास पर टीम से मुलाकात करेंगे और इस ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाएंगे।

    प्रधानमंत्री द्वारा खिलाडि़यों को विशेष सम्मान समारोह में सम्मानित किया जाएगा। भारतीय महिला टीम ने रविवार को नवी मुंबई में साउथ अफ्रीका को हराकर पहली बार विश्व चैंपियन का तमगा हासिल किया है।

    शानदार स्वागत

    दिल्ली पहुंचने पर खिलाड़ियों का शानदार स्वागत हुआ। टीम होटल ताज पैलेस में खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ पर गुलाब की पंखुडि़यां बरसाई गईं, जबकि जेमिमा रोड्रिग्स, राधा यादव और स्नेह राणा ने ढोल की थाप पर जश्न मनाया। मौके पर मौजूद लोगों ने भी तालियों से इस ऐतिहासिक लम्हे का स्वागत किया।

    इससे पहले मुंबई एयरपोर्ट पर टीम को शानदार विदाई दी गई थी। वहां प्रशंसकों की बड़ी संख्या खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देने पहुंची थी। हालांकि दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के जनरल एविएशन टर्मिनल पर सुरक्षा कारणों से आम जनता की अनुमति नहीं थी और केवल मीडिया कर्मियों को प्रवेश मिला।

    विशेष विमान से दिल्ली आई टीम

    टीम को मुंबई से दिल्ली लाने के लिए स्टार एयर की विशेष चार्टर फ्लाइट (एस5, 8328) का इंतजाम किया गया था। राजधानी में टीम के आगमन से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। पुलिस ने टीम बस और उसके मार्ग की जांच की, जबकि डॉग स्क्वायड ने किसी भी संभावित खतरे की तलाश की। टीम के दिल्ली पहुंचने के बाद खिलाड़ी सीधे होटल रवाना हुए।

    टीम के सभी सदस्य मुलाकात के बाद अपने-अपने गृह नगर लौट जाएंगे, जबकि शेफाली वर्मा सीधे नागालैंड रवाना होंगी, जहां वह उत्तर जोन की कप्तानी करेंगे और अंतर जोनल टी20 टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगी।

