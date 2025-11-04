विश्व चैंपियन बेटियों का दिल्ली में ढोल-नगाड़ों के साथ स्वागत, कल होगी पीएम नरेंद्र मोदी से खास मुलाकात

पीटीआई, नई दिल्ली: भारत की विश्व विजेता महिला क्रिकेट टीम मंगलवार शाम कप्तान हरमनप्रीत कौर की अगुआई में दिल्ली पहुंची, जहां बुधवार को टीम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात करेगी। बुधवार शाम प्रधानमंत्री मोदी अपने आवास पर टीम से मुलाकात करेंगे और इस ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाएंगे।

प्रधानमंत्री द्वारा खिलाडि़यों को विशेष सम्मान समारोह में सम्मानित किया जाएगा। भारतीय महिला टीम ने रविवार को नवी मुंबई में साउथ अफ्रीका को हराकर पहली बार विश्व चैंपियन का तमगा हासिल किया है। शानदार स्वागत दिल्ली पहुंचने पर खिलाड़ियों का शानदार स्वागत हुआ। टीम होटल ताज पैलेस में खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ पर गुलाब की पंखुडि़यां बरसाई गईं, जबकि जेमिमा रोड्रिग्स, राधा यादव और स्नेह राणा ने ढोल की थाप पर जश्न मनाया। मौके पर मौजूद लोगों ने भी तालियों से इस ऐतिहासिक लम्हे का स्वागत किया।

इससे पहले मुंबई एयरपोर्ट पर टीम को शानदार विदाई दी गई थी। वहां प्रशंसकों की बड़ी संख्या खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देने पहुंची थी। हालांकि दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के जनरल एविएशन टर्मिनल पर सुरक्षा कारणों से आम जनता की अनुमति नहीं थी और केवल मीडिया कर्मियों को प्रवेश मिला।