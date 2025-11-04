ICC ने घोषित की Women's Cricket World Cup की 'टीम ऑफ द टूर्नामेंट', कप्तान हरमनप्रीत कौर को नजरअंदाज कर किया हैरान

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। ICC team of the tournament: आईसीसी ने महिला वर्ल्ड कप 2025 के लिए टीम ऑफ द टूर्नामेंट की घोषणा कर दी है। खिताब जीतने वाली भारतीय महिला टीम के 3 खिलाड़ियों को इस टीम में आईसीसी ने जगह दी है। वहीं, रनरअप रही साउथ अफ्रीकन टीम की तरफ से भी तीन खिलाड़ी टॉप-11 में जगह बना सके है।

आईसीसी की टीम ऑफ द टूर्नामेंट में इंग्लैंड की नैट साइवर ब्रंट को 12वें प्लेयर के तौर पर चुना गया है। बता दें कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने नवी मुंबई में 2 नवंबर 2025 को साउथ अफ्रीका को 52 रन से हराकर पहली बार महिला वनडे विश्व कप का खिताब जीता। ऐसे में जानते हैं आईसीसी द्वारा घोषित की गई महिला क्रिकेट विश्व कप की टीम ऑफ द टूर्नामेंट।

ICC Women’s Cricket World Cup Team Of the Tournament 1. स्मृति मंधाना (भारत) भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार ओपनर स्मृति मंधाना आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 (ICC Women's Cricket World Cup Team of the Tournament) में दूसरी सर्वाधिक रन बनाने वाली बैटर रही। न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने नवी मुंबई में 109 रन की पारी खेली थी। वहीं, उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 434 रन बनाए। इस दौरान उनका औसत 54 का रहा। उनके बल्ले से टूर्नामेंट में एक सेंचुरी और दो अर्धशतकीय पारियां रही।

2. लौरा वोल्वाडर्ट(साउथ अफ्रीका) साउथ अफ्रीका की कप्तान लौरा वोल्वाडर्ट ने आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 में 571 रन बनाए। उनके बल्ले से कुल दो शतक और तीन अर्धशतक निकले। इस दौरान उनका औसत 71 का रहा। लौरा ने भारत के खिलाफ फाइनल मैच में 101 रन की शानदार पारी खेली थी, लेकिन उनकी इस पारी के बावजूद वह साउथ अफ्रीका को विश्व चैंपियन नहीं बना सकी।

3. जेमिमा रोड्रिग्स (भारत) भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जेमिमा रोड्रिग्स ने आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 में कुल 292 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से एक शतक और एक फिफ्टी निकली। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल मैच में 127 रन की नाबाद पारी खेली और टीम को फाइनल में पहुंचाने में अहम मदद की थी। इससे पहले उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ नाबाद 76 रन की पारी खेलकर भारत को सेमीफाइनल में पहुंचाया था।

4. मारिजैन कैप (साउथ अफ्रीका) साउथ अफ्रीका की महिला क्रिकेटर मारिजैन कैप ने आईसीसी महिला वनडे विश्व कप में कुल 208 रन बनाए। उन्होंने दो अर्धशतक जडे। वहीं, गेंदबाजी में उन्होंने 12 विकेट लिए। ये उनका बतौर प्लेयर पांचवां वनडे विश्व कप रहा,जिसमें उन्होंने टीम के लिए अहम योगदान दिया। फाइनल मैच में भारत के खिलाफ उनके बल्ले से 42 रन निकले थे।

5. एश्ले गार्डनर (ऑस्ट्रेलिया) ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर एश्ले गार्डनर ने आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 में दो शतक और एक फिफ्टी ठोकी। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में कुल 328 रन बनाए। गेंदबाजी में उनके नाम 7 विकेट रहे। 6. दीप्ति शर्मा (भारत) भारत की स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने पूरे टूर्नामेंट में 215 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से एक शतक और तीन फिफ्टी निकली। वहीं गेंदबाजी में उन्होंने 22 विकेट लिए। उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए चुना गया, जिन्होंने भारत को विश्व चैंपियन बनाने में अहम योगदान दिया।

7. एनाबेल सदरलैंड (ऑस्ट्रेलिया) ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर एनाबेल सदरलैंड ने आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 में 117 रन बनाए। उनके बल्ले से एक अर्धशतक निकला और गेंदबाजी करते हुए उन्होंने 17 विकेट लिए। 8. नैडिन डी क्लार्क (साउथ अफ्रीका) साउथ अफ्रीका की महिला क्रिकेटर नैडिन डी क्लार्क ने आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 में कुल 208 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से एक अर्धशतक निकले। वहीं, गेंदबाजी में उन्होंने 9 विकेट लिए।

9. सिद्रा नवाज(पाकिस्तान) आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 में पाकिस्तान की सिद्रा नवाज ने कुल 8 डिसमिजल (4 कैच, 4 स्टंपिंग) की। उनके बल्ले से कुल 62 रन निकले और उनका औसत 20.66 का रगाय़ 10. एलाना किंग (ऑस्ट्रेलिया) ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम की लेग स्पिनर एलाना किंग ने आईसीसी महिला वनडे विश्व कप में काफी मुश्किलों का सामना किया, लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच में उनका बॉलिंग स्पेल (7/18) शानदार रहा। ये महिला विश्व कप इतिहास का बेस्ट रिकॉर्ड रहा और बतौर ऑस्ट्रेलियन किसी ने वनडे में ये हासिल किया।