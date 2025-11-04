महिला क्रिकेट टीम की जीत पर राधा यादव के गांव में खुशी की लहर

विश्वकप का फाइनल मुकाबले देखने के लिए आधी रात तक लोग टेलीविजन से चिपके रहे। दक्षिण अफ्रीका का अंतिम विकेट जैसे ही गिरा लोग खुशी से झूम उठे। विश्वविजेता बनने पर जमकर आतिशबाजी भी की। सोमवार की सुबह आजोशी महावीर मंदिर पर लोगों ने मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी। बधाई देने वालों में मनोज कुमार यादव, अनिल यादव, संजय माली, आकाश मिश्र, नानक माली, सुरेंद्र यादव, जितेंद्र यादव, राजेंद्र कुमार, अवधेश कुमार, गोविंद यादव आदि रहे।



जीत के बाद राधा के स्वजन जश्न में हुए शामिल

राधा के बड़े पिता के पुत्र मनोज यादव ने बताया कि मैच की समाप्ति पर राधा के पिता ओम प्रकाश यादव, बड़े भाई दीपक यादव, राहुल यादव व बहन सोनी यादव स्टेडियम में पहुंचकर राधा के साथ जीत के सेलिब्रेशन में शामिल हुईं। इसी क्रम में पूर्व माध्यमिक विद्यालय मेंहदीगंज में खेलकूद में प्रतिभाग करने वाली छात्राओं में भी टीम इंडिया के जीतने के बाद हर्ष का माहौल रहा। छात्राओं ने राधा यादव से प्रेरणा लेते हुए खेल में कैरियर बनाने और क्षेत्र का रोशन करने की इच्छा जताई। जीत के जश्न में प्रधानाध्यापक रमेश चंद्र यादव, श्याम नारायण पाल, कबड्डी कोच रविचंद्र यादव, कबड्डी कोच राकेश यादव, श्याम बहादुर यादव, विजय भास्कर यादव, राजेश कुमार यादव, नवनीत यादव आदि शामिल रहे।





क्रिकेट खिलाड़ियों ने तिरंगे के साथ निकाला जुलूस, मनाया जश्न

जौनपुर: भारतीय महिला क्रिकेट टीम के विश्वकप जीतने की खुशी में स्वर्गीय उमानाथ सिंह क्रिकेट अकादमी के खिलाड़ियों ने तिरंगा के साथ सोमवार की शाम जुलूस निकालकर जश्न मनाया। उमानाथ सिंह स्टेडियम में कोच अभिषेक सिंह शर्टी, संकेत यादव, वरिष्ठ खिलाड़ी अभय सिंह बंटी, इरशाद, आदित्य सिंह के नेतृत्व में नवोदित खिलाड़ियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया।



साधारण परिवार ने निकल राधा ने मेहनत से हासिल किया मुकाम

‘मंज़िल उन्हीं को मिलती है, जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इस कहावत जनपद की बेटी राधा यादव पर एकदम फिट बैठती है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता में धमाल मचा रहीं राधा यादव बेहद साधारण परिवार से ताल्लुक रखती थी। वह आज सफलता की सीढ़ियों पर भले ही सवार हैं, लेकिन उनके क्रिकेटर बनने का सफर बेहद मुश्किलों से भरा था।