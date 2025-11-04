Harmanpreet Kaur: 'एक नजर में लग गया था इस लड़की में दम है…', कप्तान हरमनप्रीत के बचपन के कोच का बयान

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। राजेश त्रिपाठी, जागरण संवाददाता। विश्व विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर का सफर मोगा के गुरु नानक कालेज के मैदान से शुरू हुआ। वहां वह कुछ लड़कों के साथ क्रिकेट खेल रही थी और मोगा के समीप तलवंडी में ज्ञान ज्योति स्कूल चलाने वाले कमलदीप सिंह सोढ़ी की नजर उन पर पड़ी। उनका बेटा यादवेंद्र सिंह स्कूल में ही क्रिकेट टीम का कोच था और वे स्कूल की महिला क्रिकेट टीम बनाना चाहते थे।

Harmanpreet Kaur को लेकर क्या बोले उनके बचपन के कोच? उन्होंने एक नजर में भांप लिया कि यह लड़की क्रिकेट में कुछ कर सकती है। कमलदीप ने पहले अपने बेटे और फिर हरमनप्रीत के पिता से बात की और उनके स्कूल में भेजने को कहा। तब हरमन सरकारी स्कूल में पढ़ती थी और पिता ने कहा कि वह निजी स्कूल का खर्च नहीं उठा पाएंगे।

सोढ़ी ने उनको भरोसा दिलाया कि हरमन की पढ़ाई का कोई खर्च नहीं लिया जाएगा। जब हरमन वहां आईं तो वे मध्यम तेज गति की गेंदबाज हुआ करती थीं। भारत ने साउथ अफ्रीका को हराकर जीता पहला वनडे विश्व कप भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में 2 नवंबर 2025 को दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराकर पहली बार महिला वनडे विश्व कप (ICC Women’s ODI World Cup 2025) अपने नाम किया। इस ऐतिहासिक जीत के साथ भारतीय महिला क्रिकेट ने वो मुकाम छू लिया, जहां अब वह दुनिया के शीर्ष पर खड़ी है।