    Women's ODI World Cup: टीम इंडिया का फाइनल में पहुंचना तय! न्यूजीलैंड को हरा भारत ने लगा दी रिकॉर्ड्स की झड़ी

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 10:38 AM (IST)

    भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड को मात देकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। टीम इंडिया ने इसी के साथ अपना फाइनल में जाना भी तय कर लिया है। इस बात की गवाही अतीत दे रहा है। 

    भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वनडे वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में बनाई जगह

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय महिला टीम ने तीन हार के बाद आखिरकार जीत का स्वाद चखा और न्यूजीलैंड को मात देकर सेमीफाइनल का टिकट कटाया। बारिश से बाधित इस मैच में भारत ने जीत हासिल की और कई रिकॉर्ड भी बना दिए। लेकिन खास बात एक अजीब संयोग रहा जो इशारा कर रहा है कि इस बार भारत का फाइनल में जाना तय है।

    टीम इंडिया ने बारिश के कारण 49 ओवर प्रति पारी हुए मैच में तीन विकेट खोकर 340 रन बनाए। बारिश ने फिर दस्तक दी और मैच 44 ओवरों का कर दिया गया। न्यूजीलैंड को 325 रनों का टारगेट मिला जिसे वो हासिल नहीं कर पाई और आठ विकेट खोकर 271 रन ही बना सकी।

    भारत का अजब संयोग

    ये तीसरी बार है जब भारत ने न्यूजीलैंड को वनडे वर्ल्ड कप में मात दी है। इससे पहले साल 2005 और 2017 में खेले गए वनडे वर्ल्ड कप में भारत ने न्यूजीलैंड को हराया था। इन दोनों बार भारत ने फाइनल में जगह बनाई थी। हालांकि दोनों बार भारत को हार का सामना करना पड़ा था। टीम इंडिया की इन तीनों जीतों में एक बात और कॉमन है और वो ये है कि भारत ने तीनों मैच रनों से जीते।

    मंधाना ने एडवर्ड्स को छोड़ा पीछे

    मंधाना ने इस मैच में 109 रनों की पारी खेली। उनको इस पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसी के साथ मंधाना ने चार्लोट एडवर्ड्स को पीछे छोड़ा है। वह एडवर्ड्स से सबसे ज्यादा बार प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीतने में आगे निकल गई हैं। मंधाना का ये 18वां प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड था। वहीं एडवर्ड्स ने 17 बार ये खिताब जीता है। इस मामले में अब मिताली राज और स्टेफनी टेलर ही मंधाना से आगे हैं। टेलर के हिस्से 28 अवॉर्ड्स हैं तो वहीं मिताली ने 20 बार ये खिताब जीता है।

