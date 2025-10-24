Women's ODI World Cup: टीम इंडिया का फाइनल में पहुंचना तय! न्यूजीलैंड को हरा भारत ने लगा दी रिकॉर्ड्स की झड़ी

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय महिला टीम ने तीन हार के बाद आखिरकार जीत का स्वाद चखा और न्यूजीलैंड को मात देकर सेमीफाइनल का टिकट कटाया। बारिश से बाधित इस मैच में भारत ने जीत हासिल की और कई रिकॉर्ड भी बना दिए। लेकिन खास बात एक अजीब संयोग रहा जो इशारा कर रहा है कि इस बार भारत का फाइनल में जाना तय है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

टीम इंडिया ने बारिश के कारण 49 ओवर प्रति पारी हुए मैच में तीन विकेट खोकर 340 रन बनाए। बारिश ने फिर दस्तक दी और मैच 44 ओवरों का कर दिया गया। न्यूजीलैंड को 325 रनों का टारगेट मिला जिसे वो हासिल नहीं कर पाई और आठ विकेट खोकर 271 रन ही बना सकी।

भारत का अजब संयोग ये तीसरी बार है जब भारत ने न्यूजीलैंड को वनडे वर्ल्ड कप में मात दी है। इससे पहले साल 2005 और 2017 में खेले गए वनडे वर्ल्ड कप में भारत ने न्यूजीलैंड को हराया था। इन दोनों बार भारत ने फाइनल में जगह बनाई थी। हालांकि दोनों बार भारत को हार का सामना करना पड़ा था। टीम इंडिया की इन तीनों जीतों में एक बात और कॉमन है और वो ये है कि भारत ने तीनों मैच रनों से जीते।