Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Women ODI World Cup: एशिया कप के बाद अब वर्ल्ड कप की बारी, शुरू हो रहा है महिला क्रिकेट का 'महाकुंभ'

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 07:55 PM (IST)

    एशिया कप 2025 में पाकिस्तान को पटखनी देने के बाद अब बारी है महिला वनडे वर्ल्ड कप में परचम लहराने की और इसके लिए हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम पूरी तरह से तैयार है। टीम को अपना पहला मैच आज श्रीलंका के खिलाफ गुवाहाटी में खेलना है।

    prefferd source google
    Hero Image
    भारतीय महिला क्रिकेट टीम श्रीलंका के खिलाफ खेलेगी पहला मैच

    पीटीआई, गुवाहाटी: एशिया कप का रोमांचक खत्म हो चुका है। अब कल से महिला क्रिकेट का 'महाकुंभ' शुरू होने जा रहा है। अच्छे फॉर्म में चल रही भारतीय महिला क्रिकेट टीम घरेलू मैदानों पर खेलने का फायदा उठाकर 47 साल बाद पहला आईसीसी खिताब जीतने के इरादे से मंगलवार को श्रीलंका के विरुद्ध वनडे विश्व कप के पहले मैच में उतरेगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    विश्व रैंकिंग में तीसरे स्थान पर काबिज हरमनप्रीत कौर की अगुआई वाली टीम 13वें विश्व कप में हालात से वाकफियत का पूरा फायदा उठाना चाहेगी। टूर्नामेंट 12 साल बाद भारत में हो रहा है। श्रीलंका में 11 राउंड रॉबिन मैच खेले जाएंगे, जिसमें पाकिस्तान के सात लीग मैच और भारत के विरुद्ध पांच अक्टूबर का मैच शामिल है। एक सेमीफाइनल भी वहां होगा और पाकिस्तान फाइनल में पहुंचता है तो फाइनल भी वहीं खेला जाएगा।

    फॉर्म में भारतीय टीम

    मौजूदा फॉर्म को देखें तो भारतीय टीम फॉर्म में चल रही है। हाल ही में भारतीय टीम ने इंग्लैंड को वनडे और टी20 सीरीज में हराया है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध भी हार का सिलसिला तोड़ा है। भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध दिल्ली में आखिरी वनडे में जीत के लिए 413 रन का लक्ष्य लगभग पार कर ही लिया था। भारतीय उपकप्तान स्मृति मंधाना बल्लेबाजी की धुरी रही हैं जो शानदार फॉर्म में हैं। उन्होंने इस साल चार वनडे शतक लगाए और उनका स्ट्राइक रेट 115.85 रहा है।

    बड़े टूर्नामेंटों में अच्छा खेलती हैं हरमनप्रीत

    युवा सलामी बल्लेबाज प्रतिका रावल के साथ उन्होंने भारत को अच्छी शुरुआत दी है। वहीं, पांचवां विश्व कप खेल रही हरमनप्रीत बड़े टूर्नामेंटों में हमेशा अच्छा खेलती हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध अर्धशतक और इंग्लैंड के विरुद्ध शतक लगाया था। चोट से उबरी जेमिमा रौड्रिग्स ने इंग्लैंड के विरुद्ध अभ्यास मैच में 66 रन बनाए थे और वह मध्यक्रम को मजबूती देती हैं।

    ऋचा घोष, हरलीन देओल और दीप्ति शर्मा बल्लेबाजी को गहराई देते हैं, जबकि अमनजोत कौर सीम गेंदबाजी हरफनमौला हैं। रेणुका सिंह चोट के बाद वापसी कर रही हैं, जिससे तेज आक्रमण मजबूत हुआ है। क्रांति गौड़ ने भी तेज गेंदबाजी में विविधता दिखाई है।

    इन गेंदबाजों पर होगा दारोमदार

    स्पिनर दीप्ति शर्मा, राधा यादव, स्नेह राणा और एन श्री चरणी पर काफी दारोमदार होगा। भारतीय टीम को बड़े मौकों पर दबाव में आने की आदत से भी पार पाना होगा। विश्व कप 2017 में जीत के करीब पहुंचकर टीम ने मैच गंवा दिया था और 2022 राष्ट्रमंडल खेल फाइनल में भी मामूली अंतर से ऑस्ट्रेलिया से हारी थी।

    टूर्नामेंट की सह मेजबान श्रीलंकाई टीम 2022 विश्व कप के लिए क्वालीफाई नहीं कर सकी थी। श्रीलंका की उम्मीदें 20 वर्ष की हरफनमौला ड्यूमी विहांगा पर टिकी हैं जिसने त्रिकोणीय सीरीज में 11 विकेट लिए थे।

    शीर्ष आठ टीमें लेंगी हिस्सा

    टूर्नामेंट में आठ शीर्ष टीमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान भाग लेंगी। सभी टीमें भारत में चार और कोलंबो में एक स्थान पर 28 लीग मैच राउंड रॉबिन आधार पर खेलेंगी।

    इस प्रकार है टीमें:

    भारत: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना, प्रतिका रावल, हरलीन देओल, जेमिमा रौड्रिग्स, ऋचा घोष, उमा छेत्री, रेणुका सिंह ठाकुर, दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, श्री चरणी, राधा यादव, अमनजोत कौर, अरूंधति रेड्डी, क्रांति गौड़।

    श्रीलंका: चमारी अटापट्टू (कप्तान ), हसिनी परेरा, विष्मी गुणरत्ने, हर्षिता समरविक्रमा,कविषा दिलहारी, निलाक्षी डिसिल्वा, अनुष्का संजीवनी, इमेशा दुलानी, डयूमी विहांगा, पियूमी वत्सला, इनोका रणवीरा, सुगंदिका कुमारी, उदेशिका प्रबोधनी, मल्की मडारा, अचिनी कुलसूर्या ।

    यह भी पढ़ें- विश्व कप के लिए गुवाहाटी पहुंची भारत-श्रीलंका की टीमें, पहला मैच होगा जुबीन गर्ग के नाम

    यह भी पढ़ें- स्मृति मंधाना ने 77 गेंदों पर जड़े 100 रन, भारत की ओर से दूसरा सबसे तेज शतक