Women ODI World Cup: एशिया कप के बाद अब वर्ल्ड कप की बारी, शुरू हो रहा है महिला क्रिकेट का 'महाकुंभ'

एशिया कप 2025 में पाकिस्तान को पटखनी देने के बाद अब बारी है महिला वनडे वर्ल्ड कप में परचम लहराने की और इसके लिए हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम पूरी तरह से तैयार है। टीम को अपना पहला मैच आज श्रीलंका के खिलाफ गुवाहाटी में खेलना है।

पीटीआई, गुवाहाटी: एशिया कप का रोमांचक खत्म हो चुका है। अब कल से महिला क्रिकेट का 'महाकुंभ' शुरू होने जा रहा है। अच्छे फॉर्म में चल रही भारतीय महिला क्रिकेट टीम घरेलू मैदानों पर खेलने का फायदा उठाकर 47 साल बाद पहला आईसीसी खिताब जीतने के इरादे से मंगलवार को श्रीलंका के विरुद्ध वनडे विश्व कप के पहले मैच में उतरेगी।

विश्व रैंकिंग में तीसरे स्थान पर काबिज हरमनप्रीत कौर की अगुआई वाली टीम 13वें विश्व कप में हालात से वाकफियत का पूरा फायदा उठाना चाहेगी। टूर्नामेंट 12 साल बाद भारत में हो रहा है। श्रीलंका में 11 राउंड रॉबिन मैच खेले जाएंगे, जिसमें पाकिस्तान के सात लीग मैच और भारत के विरुद्ध पांच अक्टूबर का मैच शामिल है। एक सेमीफाइनल भी वहां होगा और पाकिस्तान फाइनल में पहुंचता है तो फाइनल भी वहीं खेला जाएगा।

फॉर्म में भारतीय टीम मौजूदा फॉर्म को देखें तो भारतीय टीम फॉर्म में चल रही है। हाल ही में भारतीय टीम ने इंग्लैंड को वनडे और टी20 सीरीज में हराया है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध भी हार का सिलसिला तोड़ा है। भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध दिल्ली में आखिरी वनडे में जीत के लिए 413 रन का लक्ष्य लगभग पार कर ही लिया था। भारतीय उपकप्तान स्मृति मंधाना बल्लेबाजी की धुरी रही हैं जो शानदार फॉर्म में हैं। उन्होंने इस साल चार वनडे शतक लगाए और उनका स्ट्राइक रेट 115.85 रहा है।

बड़े टूर्नामेंटों में अच्छा खेलती हैं हरमनप्रीत युवा सलामी बल्लेबाज प्रतिका रावल के साथ उन्होंने भारत को अच्छी शुरुआत दी है। वहीं, पांचवां विश्व कप खेल रही हरमनप्रीत बड़े टूर्नामेंटों में हमेशा अच्छा खेलती हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध अर्धशतक और इंग्लैंड के विरुद्ध शतक लगाया था। चोट से उबरी जेमिमा रौड्रिग्स ने इंग्लैंड के विरुद्ध अभ्यास मैच में 66 रन बनाए थे और वह मध्यक्रम को मजबूती देती हैं।

ऋचा घोष, हरलीन देओल और दीप्ति शर्मा बल्लेबाजी को गहराई देते हैं, जबकि अमनजोत कौर सीम गेंदबाजी हरफनमौला हैं। रेणुका सिंह चोट के बाद वापसी कर रही हैं, जिससे तेज आक्रमण मजबूत हुआ है। क्रांति गौड़ ने भी तेज गेंदबाजी में विविधता दिखाई है।

इन गेंदबाजों पर होगा दारोमदार स्पिनर दीप्ति शर्मा, राधा यादव, स्नेह राणा और एन श्री चरणी पर काफी दारोमदार होगा। भारतीय टीम को बड़े मौकों पर दबाव में आने की आदत से भी पार पाना होगा। विश्व कप 2017 में जीत के करीब पहुंचकर टीम ने मैच गंवा दिया था और 2022 राष्ट्रमंडल खेल फाइनल में भी मामूली अंतर से ऑस्ट्रेलिया से हारी थी।