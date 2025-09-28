विश्व कप के लिए गुवाहाटी पहुंची भारत-श्रीलंका की टीमें, पहला मैच होगा जुबीन गर्ग के नाम

30 सितंबर से भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी महिला वनडे वर्ल्ड कप खेला जाना है। इसकी शुरुआत के लिए दोनों टीमें गुवाहाटी पहुंच गई हैं जहां अपना पहला मैच खेलेंगी। असम में इस समय माहौल गमगीन है क्योंकि मशहूर गायक जुबीन गर्ग की मौत हुई है। वर्ल्ड कप का पहला मैच भी जुबीन को सर्मपित होगा।

पीटीआई, गुवाहाटी : महिला वनडे विश्व कप की सह-मेजबान भारत और श्रीलंका की टीमें रविवार को गुवाहाटी पहुंचीं। मंगलवार को बरसापारा स्टेडियम में यहां टूर्नामेंट का पहला मैच खेला जाएगा। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम बेंगलुरु में अपने वार्म-अप मैच खेलने के बाद शाम को गुवाहाटी पहुंचीं।

वार्मअप मैच में भारत को पांच बार की चैंपियन इंग्लैंड से 153 रन से हार मिली, लेकिन शनिवार को उसने न्यूजीलैंड को चार विकेट से हराया। चमारी अटापटू की अगुवाई वाली श्रीलंका की टीम दोपहर में गुवाहाटी पहुंची। श्रीलंकाई टीम सोमवार दोपहर को अपना ट्रेनिंग सेशन करेगी, जबकि भारतीय टीम शाम को नेट प्रैक्टिस करेगी।

आठ टीमें ले रही हैं हिस्सा अटापट्टू अपना तीसरा महिला विश्व कप खेल रही हैं और पिछली बार क्वालीफाई करने से चूकने के बाद इस बार उनकी टीम उनसे काफी उम्मीदें लगाए हुए है। इस टूर्नामेंट में महिला क्रिकेट की आट टॉप टीमें ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, भारत, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका हिस्सा ले रही हैं। टूर्नामेंट में 30 सितंबर से दो नवंबर तक कोलंबो और भारत में चार जगहों पर राउंड-राबिन फार्मेट में कुल 28 लीग मैच खेले जाएंगे।

इनमें एसीए स्टेडियम में कुल चार मैच होंगे, वहीं कोलंबो में पांच लीग मैच खेले जाएंगे, जिनमें भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला हाई-प्रोफाइल मुकाबला भी शामिल है। पहला मैच जुबीन गर्ग को समर्पित गुवाहाटी आमतौर पर क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच के साथ दुर्गा पूजा का त्योहार इस इलाके के लोगों के लिए दोगुना खुशी का मौका होता, लेकिन असम के शहरों, कस्बों और गांवों में रहने वाले लोगों के लिए यह समय सामान्य नहीं है, क्योंकि वे अभी भी अपने प्रिय गायक जुबीन गर्ग की दुखद मृत्यु से उबर नहीं पाए हैं। ऐसे में विश्व कप का पहला मुकाबला और उससे पहले उद्घाटन समारोह पूरी तरह से जुबीन गर्ग को समर्पित रहेगा।