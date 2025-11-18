बांग्लादेश में बिगड़ा माहौल तो बीसीसीआई ने स्थागित की टीम इंडिया की सीरीज, अब दूसरी टीमों पर हैं नजरें

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश में इस समय राजनीतिक माहौल अच्छा नहीं है। ये देश एक तरह से गृहयुद्ध की आग से जूझ रहा है। हाल ही में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई गई है जिसके कारण माहौल बिगाड़ गया है। इसी को देखते हुए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने बांग्लागेश के साथ भारतीय महिला टीम की सीरीज को स्थागित कर दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अब बीसीसीआई इस सीरीज की विंडों में विश्व चैंपियन टीम इंडिया के लिए दूसरी टीम की तलाश कर रहा है। भारत और बांग्लादेश को तीन वनडे और इतने ही मैचों की टी20 सीरीज खेलनी थी। ये सीरीज आईसीसी फ्यूचर टूर प्रोग्राम का हिस्सा थी। सीरीज के मैच कोलकाता और कटक में खेले जाने थे।

दिसंबर में होनी थी सीरीज ये सीरीज दिसंबर में होनी थी और अभ बीसीसीआई दूसरी टीम की तलाश में जुट गई है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने बीसीसीआई सूत्रों के हवाले से अपनी पोस्ट में लिखा है, "हम दिसंबर में एक और दूसरी सीरीज कराने के कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी इस पर काम किया जा रहा है। जहां तक बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज की बात है तो हमें इसकी मंजूरी नहीं मिली है।"

बांग्लादेश के खिलाफ महिला टीम की सीरीज हाल ही में वनडे वर्ल्ड कप जीतने के बाद टीम की पहली सीरीज होती। इसी महीने भारत ने अपने घर में साउथ अफ्रीका को मात देकर पहली बार वनडे वर्ल्ड कप का खिताब जीता है।

बांग्लादेश से संबंध ठीक नहीं हालांकि, ये साफ तौर पर नहीं बताया गया है, लेकिन इस समय दोनों देशों के बीच जो कूटनीतिक संबंध हैं उनकी को देखते हुए सीरीज को रिशेड्यूल करने का विचार किया गया है। सोमवार को ही बांग्लादेश की अदालत ने मानवता के विरुद्ध अपराध के कारण देश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई है। इसके बाद पूरे देश में तनाव की स्थिति है। कई जगह विरोध प्रदर्शन हुए हैं। शेख हसीना को जब से बांग्लादेश से भगाया गया है तब से वह भारत में रह रही हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारत से शेख हसीना को सौंपने को कहा है।