India W vs Sri Lanka W Live Streaming: फ्री में कैसे देखें महिला वर्ल्ड कप 2025 का पहला मैच? भारत की श्रीलंका से भिंड़त

आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 का आगाज आज से है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम और श्रीलंका टीम के बीच पहला मुकाबला गुवाहाटी के एसीए स्टेडियम में खेला जाना है। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली भारतीय टीम घरेलू मैदान पर जीत के साथ शुरुआत करना चाहेगी। ऐसे में जानते हैं फैंस कैसे फ्री में ये मैच देख सकते हैं।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। India W vs Sri Lanka W live Streaming: आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 का आज ये आगाज होने जा रहा है। पहला मुकाबला भारतीय महिला क्रिकेट टीम और श्रीलंका टीम के बीच आज गुवाहाटी के एसीए स्टेडियम में होना है। घरेलू मैदान पर खेले के फायदे को उठाने के इरादे से हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली भारतीय महिला टीम की नजरें पहले मैच में जीत का खाता खोलने पर होगी।

टीम का मिशन 47 साल बाद पहला आईसीसी खिताब जीतना है। 'विमेन इन ब्यू' ने इस टूर्नामेंट से पहले न्यूजीलैंड पर 4 विकेट से जीत दर्ज की, जबकि श्रीलंकाई टीम को वार्म-अप मैंच में एक रन से करीबी हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में जानते हैं महिला विश्व कप 2025 के पहले मैच को फैंस कब, कैसे और कहां फ्री में देख सकते हैं।

India W vs Sri Lanka W Live Streaming Details: तारीख: 30 सितंबर 2025

दिन: मंगलवार

समय: 3:00 PM (भारतीय समयानुसार)

टॉस: 2:30 PM

वेन्यू: एसीए स्टेडियम, गुवाहाटी (बरसापारा)

टीवी पर कहां देखें: स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क

