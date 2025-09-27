Women World Cup: अरुंधति और श्री चरणी का सपना खिताबी सूखा खत्म करना, सचिन और धोनी से ली है प्रेरणा
नई दिल्ली, प्रेट्र। भारतीय तेज गेंदबाज अरुंधति रेड्डी और युवा स्पिनर श्री चरणी का सपना घरेलू सरजमीं पर मंगलवार से शुरू होने वाले महिला वनडे विश्व कप को जीतकर भारत के वैश्विक खिताबी सूखे को खत्म करना है। महान सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी से प्रेरणा लेने वाली अरुंधति बचपन में विकेटकीपर बनना चाहती थीं, लेकिन कोच की सलाह पर उन्होंने गेंदबाजी शुरू की।
वहीं, एथलेटिक्स और बैडमिंटन जैसे खेलों में अच्छा करने वाली श्री चरणी के लिए क्रिकेट से जुड़ने का फैसला सही साबित हुआ। महिला वनडे विश्व कप का आगाज 30 सितंबर को गुवाहाटी में भारत और श्रीलंका के बीच मैच से होगा। अरुंधति का कहना है कि वह भारतीय पुरुष टीम की 2007 में टी-20 विश्व कप और फिर 2011 में वनडे विश्व कप की जीत से प्रेरित हैं।
एमएसके प्रसाद से मिला मार्गदर्शन
सचिन तेंदुलकर की मौजूदगी में 2011 में घरेलू सरजमीं पर विश्व कप की जीत ने उन पर गहरी छाप छोड़ी। वहीं 21 वर्षीय एन श्री चरणी ने अपने चाचा किशोर रेड्डी के साथ कडप्पा जिले के रायलसीमा थर्मल पावर स्टेशन क्वार्टर में शौकिया तौर पर क्रिकेट खेलना शुरू किया था। इसके बाद उन्हें कोच और पूर्व भारतीय चयनकर्ता एमएसके प्रसाद का मार्गदर्शन मिला।
