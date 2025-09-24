India vs West Indies Test: वेस्टइंडीज के खिलाफ आज होगी टेस्ट टीम की घोषणा, श्रेयस अय्यर चयन के लिए उपलब्ध नहीं

India vs West Indies Test Squad वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए आज भारतीय टीम की घोषणा की जाएगी। मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर दुबई में प्रेस कांफ्रेंस करेंगे। जसप्रीत बुमराह चयन के लिए उपलब्ध रहेंगे। श्रेयस अय्यर ने पीठ की समस्या के कारण टेस्ट से ब्रेक लिया है जबकि रवींद्र जडेजा का फिटनेस टेस्ट होगा। मानव सुथार को टीम में शामिल किया जा सकता है।

अभिषेक त्रिपाठी, जागरण दुबई। IND vs WI Test: वेस्टइंडीज के खिलाफ अगले महीने होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम की घोषणा आज की जाएगी। इसके बाद मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर दुबई में प्रेस कांफ्रेंस करेंगे। जसप्रीत बुमराह ने चयनकर्ताओं को बता दिया है कि वह चयन के लिए उपलब्ध रहेंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

India vs West Indies Test: आज होगा भारतीय टीम का एलान वेस्टइंडीज (India vs West Indies Test India Squad Announcement Today) के खिलाफ पहला टेस्ट मैच दो अक्टूबर से अहमदाबाद में खेला जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट 10 अक्टूबर से दिल्ली में होगा। इस बीच श्रेयस अय्यर ने बीसीसीआई को मेल लिखकर टेस्ट से ब्रेक लेने की बात कही है। हाल ही में आस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ दूसरे अनाधिकृत टेस्ट मैच से श्रेयस वापस लौट गए थे, जिसके बाद ध्रुव जुरैल को कप्तान बनाया गया था।

श्रेयस अय्यर ने टेस्ट से लिया ब्रेक श्रेयस ने राष्ट्रीय चयनकर्ताओं और बोर्ड को बताया है कि पीठ की पुरानी समस्या के इलाज के लिए उन्हें इस लंबे फार्मेट से ब्रेक चाहिए। अय्यर ने बीसीसीआई को लिखा है कि पीठ में अकड़न और थकान की समस्या के कारण वह कुछ समय के लिए लाल गेंद क्रिकेट से ब्रेक लेंगे। हालांकि विश्वस्त सूत्रों की मानें तो चयनकर्ताओं ने श्रेयस को बता दिया था कि वेस्टइंडीज (IND vs WI Test) के खिलाफ उन्हें फिलहाल टीम में नहीं चुना जाएगा।

हालांकि श्रेयस को कानपुर में ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज के लिए चुना जा सकता है। जिस समय वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज होगी, उसी बीच ये वनडे सीरीज खेली जाएगी। चयनकर्ता श्रेयस को वनडे प्रारूप में अहम खिलाड़ी के तौर पर देख रहे हैं और उन्हें ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए चुना जाएगा।