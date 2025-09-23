भारतीय टीम एशिया कप के बाद वेस्‍टइंडीज के खिलाफ दो मैचों की टेस्‍ट सीरीज में हिस्‍सा लेगी। भारतीय टीम के सहायक कोच रेयान टेन डोएशे ने बड़ी अपडेट दी है कि जसप्रीत बुमराह आगामी टेस्‍ट सीरीज में हिस्‍सा लेंगे या नहीं। डोएशे ने बुमराह के लिए मैच अभ्‍यास का महत्‍व बताया। डोएशे ने साथ ही बताया कि भारतीय टीम किस विभाग में सुधार कर रही है।

स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। क्‍या जसप्रीत बुमराह वेस्‍टइंडीज के खिलाफ टेस्‍ट सीरीज खेलेंगे? भारतीय टीम के सहायक कोच रेयान टेन डोएशे आगामी दो मैचों की सीरीज के लिए तेज गेंदबाज की उपलब्‍धता पर अपनी चुप्‍पी तोड़ी। भारत और वेस्‍टइंडीज के बीच 2 अक्‍टूबर से टेस्‍ट सीरीज शुरू होगी।

भारत और बांग्‍लादेश के बीच एशिया कप 2025 के सुपर-4 मैच से पहले डोएशे ने कहा कि बुमराह का आराम करना मुश्किल है। डोएशे ने कहा, 'ऐसा मुश्किल है कि बुमराह आराम करेंगे। वो वेस्‍टइंडीज के खिलाफ टेस्‍ट सीरीज खेलेंगे। हमारे महत्‍वपूर्ण मैच आने में हैं और ऐसे में उनका खेलना व ज्‍यादा मैच समय पाना बेहतर है।'

वेस्‍टइंडीज के खिलाफ कार्यक्रम भारतीय टीम 2 अक्‍टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्‍टेडियम में वेस्‍टइंडीज के खिलाफ पहला टेस्‍ट मैच खेलेगी। इसके बाद दोनों टीमों के बीच दूसरा व अंतिम टेस्‍ट 10 अक्‍टूबर से दिल्‍ली के अरुण जेटली स्‍टेडियम पर खेला जाएगा।

सुधार कर रही भारतीय टीम रेयान टेन डोएशे ने एशिया कप 2025 में भारतीय टीम के अब तक जीत का सिलसिला बरकरार रखने की तारीफ की, लेकिन जोर दिया कि पाकिस्‍तान पर लगातार दो जीत के बावजूद टीम सुधार पर ध्‍यान दे रही है।