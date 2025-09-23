Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Jasprit Bumrah खेलेंगे या आराम करेंगे? भारत बनाम वेस्‍टइंडीज टेस्‍ट सीरीज से पहले आई बड़ी अपडेट

    By Abhishek Nigam Edited By: Abhishek Nigam
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 11:11 PM (IST)

    भारतीय टीम एशिया कप के बाद वेस्‍टइंडीज के खिलाफ दो मैचों की टेस्‍ट सीरीज में हिस्‍सा लेगी। भारतीय टीम के सहायक कोच रेयान टेन डोएशे ने बड़ी अपडेट दी है कि जसप्रीत बुमराह आगामी टेस्‍ट सीरीज में हिस्‍सा लेंगे या नहीं। डोएशे ने बुमराह के लिए मैच अभ्‍यास का महत्‍व बताया। डोएशे ने साथ ही बताया कि भारतीय टीम किस विभाग में सुधार कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image
    जसप्रीत बुमराह वेस्‍टइंडीज के खिलाफ खेल सकते हैं टेस्‍ट सीरीज

    स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। क्‍या जसप्रीत बुमराह वेस्‍टइंडीज के खिलाफ टेस्‍ट सीरीज खेलेंगे? भारतीय टीम के सहायक कोच रेयान टेन डोएशे आगामी दो मैचों की सीरीज के लिए तेज गेंदबाज की उपलब्‍धता पर अपनी चुप्‍पी तोड़ी। भारत और वेस्‍टइंडीज के बीच 2 अक्‍टूबर से टेस्‍ट सीरीज शुरू होगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भारत और बांग्‍लादेश के बीच एशिया कप 2025 के सुपर-4 मैच से पहले डोएशे ने कहा कि बुमराह का आराम करना मुश्किल है। डोएशे ने कहा, 'ऐसा मुश्किल है कि बुमराह आराम करेंगे। वो वेस्‍टइंडीज के खिलाफ टेस्‍ट सीरीज खेलेंगे। हमारे महत्‍वपूर्ण मैच आने में हैं और ऐसे में उनका खेलना व ज्‍यादा मैच समय पाना बेहतर है।'

    वेस्‍टइंडीज के खिलाफ कार्यक्रम

    भारतीय टीम 2 अक्‍टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्‍टेडियम में वेस्‍टइंडीज के खिलाफ पहला टेस्‍ट मैच खेलेगी। इसके बाद दोनों टीमों के बीच दूसरा व अंतिम टेस्‍ट 10 अक्‍टूबर से दिल्‍ली के अरुण जेटली स्‍टेडियम पर खेला जाएगा।

    सुधार कर रही भारतीय टीम

    रेयान टेन डोएशे ने एशिया कप 2025 में भारतीय टीम के अब तक जीत का सिलसिला बरकरार रखने की तारीफ की, लेकिन जोर दिया कि पाकिस्‍तान पर लगातार दो जीत के बावजूद टीम सुधार पर ध्‍यान दे रही है।

    पाकिस्‍तान के खिलाफ हमारी फील्डिंग थोड़ी खराब रही। हमने दमदार प्रदर्शन नहीं किया। पिछला सप्‍ताह मुश्किल था। मगर उन दो मैचों में जिस तरह लड़कों ने प्रदर्शन किया, वो शानदार था। अबू धाबी आदर्श नहीं था। हमें यात्रा करना और तरोताजा होने में समय लगा। शुभमन गिल को भी मनचाही तैयारी नहीं मिली। वो थोड़ा अभ्‍यास करना चाहते थे, इसलिए यहां आए।

    टीम में बदलाव मुश्किल

    सहायक कोच ने ध्‍यान दिलाया कि स्‍क्‍वाड में रोटेशन के लिए भारत की सोच क्‍या है। उन्‍होंने कहा, 'हमने ओमान के खिलाफ सभी को मौका देने की कोशिश की। द्विपक्षीय सीरीज में आप बेंच स्‍ट्रेंथ को आजमा सकते हैं। मगर एशिया कप में ऐसा करना मुश्किल है।'

    यह भी पढ़ें- 'वो रोबोट नहीं है', जसप्रीत बुमराह को रन लुटाने के बाद मिला सूर्यकुमार यादव का साथ, कप्तान ने यूं बढ़ाया दिग्गज गेंदबाज का हौसला

    यह भी पढ़ें- IND vs BAN Playing 11: जसप्रीत बुमराह जाएंगे बाहर, इस खिलाड़ी को मिलेगा मौका, जानिए कैसी होगी भारत की प्लेइंग-11