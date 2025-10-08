IND vs WI: शुभमन गिल पहली बार क्लीन स्वीप करने को बेकरार, टीम इंडिया ने ट्रेनिंग में बहाया जमकर पसीना
भारत और वेस्टइंडीज के बीच 10 अक्टूबर से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम पर दूसरा व अंतिम टेस्ट मैच शुरू होगा। शुभमन गिल के नेतृत्व वाली भारतीय टीम की कोशिश वेस्टइंडीज का क्लीन स्वीप करने की होगी। भारतीय टीम ने बुधवार को दोपहर में अभ्यास किया, जिसमें कप्तान शुभमन गिल से लेकर जसप्रीत बुमराह तक लय में नजर आए।
लोकेश शर्मा, जागरण, नई दिल्ली। भारत और वेस्टइंडीज के बीच शुक्रवार से अरुण जेटली स्टेडियम में शुरू होने वाले दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच से पहले भारतीय टीम ने बुधवार को जमकर अभ्यास किया।
इस अभ्यास सत्र में खिलाड़ियों की फोकस्ड बाडी लैंग्वेज और कोच गौतम गंभीर की सक्रियता ने साफ कर दिया कि भारतीय टीम किसी भी कीमत पर इस सीरीज को 2-0 से अपने नाम करना चाहती है।
पिच का अच्छी तरह लिया जायजा
भारतीय टीम अपने होटल से दोपहर करीब दो बजे अभ्यास के लिए स्टेडियम पहुंची। जैसे ही खिलाड़ी मैदान पर उतरे, कप्तान शुभमन गिल और मुख्य कोच गौतम गंभीर सीधे पिच की ओर बढ़े।
दोनों ने करीब 20 मिनट तक पिच की स्थिति का बारीकी से जायजा लिया और मैदान की नमी, उछाल और घास की परत पर चर्चा की। गंभीर पिच की कंडीशन देखकर काफी संतुष्ट नजर आए।
पडिक्कल हुए चोटिल
अभ्यास सत्र के दौरान भारतीय टीम ने नेट्स में लगभग तीन घंटे तक प्रैक्टिस की। इस दौरान गंभीर की खास निगाहें स्पिनर वॉशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव पर रहीं। दोनों गेंदबाजों ने लंबा बॉलिंग सेशन किया, जिसमें गंभीर बार-बार फील्ड सेटिंग और गेंदबाजी की लाइन-लेंथ को लेकर सुझाव देते नजर आए।
नेट्स पर एक वाकया उस समय देखने को मिला जब देवदत्त पडिक्कल को मोहम्मद सिराज की एक तेज गति वाली गेंद सीधे उनकी छाती पर लगी। गेंद इतनी तेजी से लगी कि पडिक्कल दर्द से कराह उठे और तुरंत बल्लेबाजी रोककर नान-स्ट्राइकर एंड से बाहर चले गए।
नेट्स पर सुदर्शन का संघर्ष
हालांकि, बाद में उन्हें गंभीर चोट नहीं आई और वह ठीक बताए जा रहे हैं। वहीं, पहले मैच में बल्ले से असफल रहे साई सुदर्शन का नेट्स में प्रदर्शन उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा। वह नीतीश कुमार रेड्डी की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए।
दिल्ली अंडर-19 टीम के युवा गेंदबाजों के विरुद्ध भी वह थोड़े असहज नजर आए। कई बार गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर विकेटकीपर के पास पहुंची। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास की कमी साफ झलक रही थी।
लय में दिखे भारतीय खिलाड़ी
दूसरी ओर, कप्तान शुभमन गिल और केएल राहुल बेहतरीन लय में दिखे। दोनों ने नेट्स में शानदार स्ट्रोक खेले और आत्मविश्वास से भरे नजर आए। जसप्रीत बुमराह भी अभ्यास के दौरान शानदार लय में दिखे। उन्होंने नेट्स में ध्रुव जुरैल को दो बार एलबीडब्ल्यू आउट किया, जिससे यह संकेत मिला कि वह आगामी टेस्ट में भी घातक साबित हो सकते हैं।
रवींद्र जडेजा की फिरकी गेंदबाजी ने भी नेट्स में बल्लेबाजों को परेशान किया, जिससे यह उम्मीद जगी है कि तीसरे दिन से जब पिच थोड़ा टर्न लेना शुरू करेगी तो जडेजा बड़ा असर डाल सकते हैं। गंभीर ने अभ्यास सत्र में एक दिलचस्प प्रयोग किया। उन्होंने मुख्य तेज गेंदबाज बुमराह और सिराज को नेट्स में 10-10 मिनट बल्लेबाजी करने का मौका दिया।
गंभीर का मानना है कि किसी भी परिस्थिति में गेंदबाजों को कुछ रन बनाने की तैयारी रहनी चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर निचला क्रम भी टीम को संभाल सके।
बल्लेबाजों के लिए वरदान
अरुण जेटली स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए वरदान साबित हो सकती है। स्थानीय क्यूरेटर अंकित दत्ता की देखरेख में तैयार की गई इस नई सेंटर स्टि्रप को लेकर उम्मीद जताई जा रही है कि पहले दो दिन बल्लेबाजों को भरपूर उछाल और स्ट्रोक खेलने का मौका मिलेगा।
डीडीसीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया टेस्ट के लिए नई सेंटर स्ट्रिप तैयार की गई है। यह वही ट्रैक नहीं है, जिस पर हाल ही में स्मृति मंधाना ने 50 गेंदों में शतक बनाया था। इस बार पिच में पहले दो दिन समान उछाल और ट्रू कैरी बरकरार रहेगी।
तीसरे दिन से देखने को मिलेगा टर्न
उन्होंने आगे कहा कि अगर वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी ठीक रही तो मैच तीन दिन में खत्म नहीं होगा। तीसरे दिन से ही पिच में हल्की और धीमी टर्न देखने को मिलेगी। बीसीसीआई के वरिष्ठ क्यूरेटर तपोष चटर्जी और आशीष भौमिक ने भी पिच की अंतिम तैयारियों की निगरानी की है।
ऐतिहासिक रूप से कोटला की पिचें धीमी टर्न लेने के लिए जानी जाती हैं, लेकिन इस बार संकेत साफ हैं कि बल्लेबाजों को शुरुआती दो दिन रन बनाने का पूरा मौका मिलेगा।
भारत की नजर क्लीन स्वीप पर
अहमदाबाद में खेले गए पहले टेस्ट में भारत ने वेस्टइंडीज को पारी और 140 रनों से मात दी थी। अब दिल्ली में भारतीय टीम की नजर सीरीज में 2-0 से क्लीन स्वीप करने पर है। दूसरी ओर वेस्टइंडीज अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए मैदान पर उतरेगी।
गिल और टीम मैनेजमेंट को साई पर पूरा भरोसा: टेन
भारतीय टीम के सहायक कोच रयान टेन डोएशे ने कहा कि युवा बल्लेबाज साई सुदर्शन जानता है कि नंबर-3 स्थान के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा है, लेकिन कप्तान शुभमन गिल और टीम प्रबंधन को उसकी क्षमता पर पूरा भरोसा है।
उन्होंने कहा, साई को हमारे और कप्तान के समर्थन का पूरा अहसास है। हमें विश्वास है कि वह जल्द ही अपनी प्रतिभा को प्रदर्शन में बदल देगा। साई ने अब तक सात पारियों में 147 रन बनाए हैं।
टेन डोएशे ने कहा कि टीम में किसी भी खिलाड़ी पर दबाव स्वाभाविक है, लेकिन साई को आत्मविश्वास बनाए रखना होगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि फिलहाल टीम उसके फार्म को लेकर चिंतित नहीं है।
