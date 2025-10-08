Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    IND vs WI: 'सिस्‍टम में कैंसर', वेस्‍टइंडीज के हेड कोच Darren Sammy ने किया चौंकाने वाला दावा

    By Abhishek Nigam Edited By: Abhishek Nigam
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 06:27 PM (IST)

    वेस्‍टइंडीज के हेड कोच डैरेन सैमी ने अपने देश में टेस्‍ट क्रिकेट की गिरावट को सिस्‍टम में कैंसर कहकर समझाया। उन्‍होंने दशकों से फंड की दिक्‍कत, ढांचा संबंधी मामले और दबदबे वाले युग में व्‍यवसायिक रूप से नहीं बढ़ने को प्रमुख कारण बताएं। सैमी ने उम्‍मीद जताई कि ऐसी परंपरा का पुनर्निमाण करेंगे, जहां खिलाड़ी लंबे प्रारूप को सबसे ज्‍यादा महत्‍व देगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    वेस्‍टइंडीज के हेड कोच डैरेन सैमी

    स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। वेस्‍टइंडीज के हेड कोच डैरेन सैमी ने अपने देश में टेस्‍ट क्रिकेट की गिरावट पर चुप्‍पी तोड़ी है। सैमी ने गिरावट को सिस्‍टम में कैंसर करार दिया, जो दशकों से बढ़ रहा है।

    वेस्‍टइंडीज को भारत के हाथों पहले टेस्‍ट में एक पारी और 140 रन के विशाल अंतर की शिकस्‍त सहनी पड़ी। सैमी ने स्‍वीकार किया कि कम लड़ाई निराशाजनक है, लेकिन जोर दिया कि परेशानी हालिया नतीजों से ज्‍यादा गहरी हैं। सैमी ने पीटीआई से बातचीत में अपने मन की बात बताई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    डैरेन सैमी ने क्‍या कहा

     

     

    मेरा मतलब आखिरी बार हमने 1983 में टेस्‍ट सीरीज जीती थी। तब मैं अपनी मां के पेट में था। मुझे पता है कि मैं दबाव में हूं। मैं बीच में हूं और आलोचना सहने के लिए तैयार हूं। सभी मेरी आलोचना कर सकते हैं। मगर परेशानी की जड़ दो साल पहले शुरू नहीं हुई। यह बहुत पहले शुरू हुई थी।

    -

    डैरेन सैमी

    यह कैंसर की तरह है, जो पहले से ही सिस्‍टम में हैं। अगर आपको कैंसर नहीं तो जानते है कि क्‍या होगा। और फिर यह तो ब्रेस्‍ट कैंसर महीना है। तो इसे ऐसे रखना सही होगा। हमारी परेशानी सतह तक सीमित नहीं। यह हमारे सिस्‍टम में गहरी पकड़ बनाए हुए है।

    -

    डैरेन सैमी, वेस्‍टइंडीज के हेड कोच

    ये हैं दिक्‍कतें

    दो बार के टी20 वर्ल्‍ड कप विजेता कप्‍तान ने कहा कि आधुनिक युग में खिलाड़‍ियों के आदर्श छोटे प्रारूप में दिखते हैं। क्षेत्र में टेस्‍ट क्रिकेट को ढांचे, आर्थिक समर्थन और प्रोत्‍साहन की कमी है। उन्‍होंने कहा, 'हमारे पास जो है, उसी से काम चला सकते हैं। दुनिया की कुछ फ्रेंचाइजी से मेल नहीं कर पाना एक दिक्‍कत है।'

    सैमी का मानना है कि शीर्ष देशों और छोटे बोर्ड के बीच आर्थिक समस्‍या का अंतर बढ़ा ही है। वेस्‍टइंडीज के हेड कोच ने कहा, 'विभिन्‍न टीमों के बीच फर्क है। दुनिया की टॉप 3-4 टीमें बनाम नीचे की शीर्ष-4 टीमें हैं। हम लंबे समय से आर्थिक समस्‍या से जूझ रहे हैं।'

    आर्थिक संसाधनों की जरुरत

    डैरेन सैमी ने ध्‍यान दिलाया कि कैसे वेस्‍टइंडीज क्रिकेट अपने दबदबे वाले समय में व्‍यवसायिक रूप से आगे बढ़ने में नाकाम रह गया। उन्‍होंने कहा, 'हमने एक जगह पर चार महीने में पांच टेस्‍ट मैच खेले। अन्‍य बोर्ड ने जहां मुनाफा कमाया, हमने वहां दुनिया का मनोरंजन किया। हमें उन आर्थिक संसाधनों की जरुरत है, जिससे प्रगति करने में मदद मिले।'

    टेस्‍ट क्रिकेट को मिले सम्‍मान

    डैरेन सैमी ने उम्‍मीद जताई कि चुनौतियों के बावजूद ऐसी परंपरा का पुनर्निमाण होगा, जहां ख‍िलाड़ी टेस्‍ट क्रिकेट का दोबारा सम्‍मान करेगा। उन्‍होंने कहा, 'जब मैं खिलाड़ी को कॉल करूं और कहूं कि वेस्‍टइंडीज टीम में उसका चयन हुआ है तो उम्‍मीद करता हूं कि वो चयन को स्‍वीकार करेगा।'

    वेस्‍टइंडीज को अहमदाबाद में भारत के हाथों पहले टेस्‍ट में करारी शिकस्‍त सहनी पड़ी। अब दोनों देशों के बीच सीरीज का दूसरा व अंतिम टेस्‍ट 10 अक्‍टूबर से दिल्‍ली के अरुण जेटली स्‍टेडियम पर खेला जाएगा। कैरेबियाई टीम अपनी साख बचाने उतरेगी जबकि टीम इंडिया विरोधी टीम का सफाया करने के इरादे से मैदान संभालेगी।

    यह भी पढ़ें- WI vs AUS: पैट कमिंस को चिढ़ाना विंडीज गेंदबाज को पड़ा भारी, आईसीसी ने काटी जेब, जमकर लगाई लताड़

    यह भी पढ़ें: WI vs AUS: पैट कमिंस को चिढ़ाना विंडीज गेंदबाज को पड़ा भारी, आईसीसी ने काटी जेब, जमकर लगाई लताड़

     