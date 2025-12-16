विकास मिश्र, लखनऊ: अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टी-20 सीरीज का चौथा महत्वपूर्ण मुकाबला बुधवार को खेला जाएगा, जिसके लिए दोनों टीमें सोमवार को लखनऊ पहुंच गईं। दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी दोपहर करीब 12:30 बजे और मेजबान दोपहर दो बजे पहुंचे।

दोनों टीमों ने चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से होटल का रूख किया। पहले दिन अभ्यास सत्र नहीं था। लखनऊ में टीम इंडिया जीत दर्ज कर सीरीज पर कब्जा जमाने के इरादे से उतरेगी तो मेहमान वापसी के लिए जोर लगाएंगे। हालांकि, आंकड़ों पर ध्यान दें तो इकाना में भारत का पलड़ा भारी रहा है। अभी तक यहां उसने तीन मैच खेले हैं और सभी में जीत हासिल की है।

सूर्य कुमार व शुभमन गिल की फार्म ने बढ़ाई चिंता सीरीज के पहले तीन मैचों में कप्तान सूर्य कुमार यादव और उपकप्तान शुभमन गिल बल्ले से कोई कमाल नहीं कर पाए हैं। दोनों खिलाड़ी बड़ा स्कोर बनाने में विफल रहे हैं। धर्मशाला में भारत की सात विकेट की जीत में गिल ने 28 रन जोड़े, जो उनकी सर्वश्रेष्ठ पारी रही। सूर्य कुमार ने इस सीरीज के तीन मैचों में 12, 12 और 12 रन की पारियां खेली हैं।

नवंबर में इकाना में हुए मुश्ताक अली ट्राफी में भी एसकेवाई का बल्ला खामोश रहा। वह एक भी मैच में पचासा नहीं पूरा कर सके। उनका उच्चतम स्कोर 43 रन था। वहीं, शुभमन गिल ने साल 2025 में कुल 291 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका बल्लेबाजी औसत 24.25 और स्ट्राइक रेट 137.26 की है।

गिल ने सितंबर से टी-20 टीम में वापसी की है, लेकिन तब से अब तक उनके बल्ले से एक भी अर्धशतक नहीं निकला है। ये दोनों खिलाड़ी टीम इंडिया की जीत में अहम भूमिका निभाते रहे हैं। इनके बल्ले से रन न निकलना सिर्फ मौजूदा सीरीज ही नहीं, बल्कि आगामी टी-20 विश्व कप के लिए भी अच्छा संकेत नहीं है।