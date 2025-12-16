IND vs SA 4th T20I Playing 11: संजू सैमसन को नहीं मिलेगा मौका, कुलदीप का कट सकता है पत्ता
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज में 2-1 की बढ़त बना चुकी भारतीय टीम बुधवार को जीत के इरादे से मैदान पर उतरेगी। वहीं साउथ अफ्रीका की नजर 5 मैचों की सीरीज में 2-2 की बराबरी पर होगी। यह अहम मुकाबला लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेई इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मुकाबले में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में ज्यादा बदलाव की संभावना नजर नहीं आ रही है।
2 बदलाव किए थे
धर्मशाला में खेले गए तीसरे टी20 में सूर्यकुमार यादव ने 2 बदलाव किए थे। निजी कारणों से तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह घर लौट गए थे। ऐसे में हर्षित राणा को अंतिम 11 में जगह मिली थी। वहीं अक्षर पटेल की बीमारी के चलते चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव को प्लेइंग 11 से जोड़ा गया था। अगर चौथे मैच से पहले बुमराह की वापसी होती है तो राणा जी को बाहर बैठना पड़ सकता है। साथ ही अक्षर पटेल सीरीज से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह शहबाज अहमद को स्क्वॉड शामिल किया गया है।
संजू फिर बैठ सकते हैं बाहर
विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन एक बार फिर पानी पिलाते नजर आ सकते हैं। पहले 2 मैच में 4 रन बनाने वाले उपकप्तान शुभमन गिल ने तीसरे टी20 में रन बनाए और फॉर्म में वापसी की। हालांकि, उनकी पारी काफी धीमी थी। धर्मशाला में गिल ने 5 चौकों की बदौलत 28 गेंदों पर 28 रन बनाए थे। ऐसे में अगले मैच में ओपनिंग जोड़ी में बदलाव की संभावना कम ही नजर आती है।
भारत की संभावित प्लेइंग 11
अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती।
भारतीय टीम
अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, संजू सैमसन, शहबाज अहमद, जसप्रीत बुमराह, वॉशिंगटन सुंदर।
