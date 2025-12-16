स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज में 2-1 की बढ़त बना चुकी भारतीय टीम बुधवार को जीत के इरादे से मैदान पर उतरेगी। वहीं साउथ अफ्रीका की नजर 5 मैचों की सीरीज में 2-2 की बराबरी पर होगी। यह अहम मुकाबला लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेई इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मुकाबले में टीम इंडिया की प्‍लेइंग 11 में ज्‍यादा बदलाव की संभावना नजर नहीं आ रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

2 बदलाव किए थे धर्मशाला में खेले गए तीसरे टी20 में सूर्यकुमार यादव ने 2 बदलाव किए थे। निजी कारणों से तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह घर लौट गए थे। ऐसे में हर्षित राणा को अंतिम 11 में जगह मिली थी। वहीं अक्षर पटेल की बीमारी के चलते चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव को प्‍लेइंग 11 से जोड़ा गया था। अगर चौथे मैच से पहले बुमराह की वापसी होती है तो राणा जी को बाहर बैठना पड़ सकता है। साथ ही अक्षर पटेल सीरीज से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह शहबाज अहमद को स्‍क्वॉड शामिल किया गया है।