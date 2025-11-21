स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। Asia Cup 2025 Rising Stars semifinal live streaming: एशिया कप राइजिंग स्‍टार्स का ग्रुप चरण समाप्‍त हो चुका है। भारत ए, बांग्‍लादेश ए, पाकिस्‍तान शाहीन्‍स और श्रीलंका ए ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्‍की की है।

भारत ए और बांग्‍लादेश ए के बीच शुक्रवार को दोहा में एशिया कप राइजिंग स्‍टार्स का पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा। जितेश शर्मा के नेतृत्‍व वाली भारत ए ने ओमान को मात देकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्‍की की थी। क्रिकेट फैंस की निगाहें एक बार फिर 14 साल के वैभव सूर्यवंशी पर होगी, जिन्‍होंने अपनी आक्रामक बल्‍लेबाजी से काफी प्रभावित किया है। हालांकि, ओमान के खिलाफ वैभव का बल्‍ला खामोश रहा था, लेकिन सेमीफाइनल में टीम और फैंस को उनसे बड़ी पारी की उम्‍मीद है।

भारत ए के पास प्रियांश आर्य और हर्ष दुबे जैसे बल्‍लेबाज भी हैं, जो अपने दम पर मैच जिताने का दम रखते हैं। वैसे, भारत ए की टीम बांग्‍लादेश ए को हल्‍के में नहीं लेना चाहेगी क्‍योंकि फाइनल में पहुंचने के लिए दोनों टीमें अपना पूरा जोर लगाएंगी।

दोनों टीमें भारत ए - वैभव सूर्यवंशी, प्रियांश आर्य, जितेश शर्मा (कप्‍तान), नेहल वधेरा, रमनदीप सिंह, आशुतोष शर्मा, हर्ष दुबे, विजयकुमार वैशाक, गुरजपनीत सिंह, सुयष शर्मा, यश ठाकुर, युद्धवीर सिंह चरक, अभिषेक पोरेल, नमन धीर और सुर्यांश शेडगे। बांग्‍लादेश ए - जिशान आलम, जवद अबरार, यासिर अली, हबीबुर रहमान सोहन, तोफेल अहमद, अब्‍दुल गफ्फार सकलैन, अबु हैदर रोनी, मृत्‍युंजय चौधरी, महिदुल इस्‍लाम एकॉन, अकबर अली (कप्‍तान), रिपन मोंडल, एसडब्‍ल्‍यू मेहराब, शादहिन इस्‍लाम, रकीबुल हसन और अरीफुल इस्‍लाम। भारत ए और बांग्‍लादेश ए के बीच एशिया कप के पहले सेमीफाइनल के लाइव टेलीकास्‍ट और ऑनलाइन स्‍ट्रीमिंग की डिटेल्‍स। भारत ए और बांग्‍लादेश ए के बीच पहला सेमीफाइनल कब खेला जाएगा? भारत ए और बांग्‍लादेश ए के बीच एशिया कप राइजिंग स्‍टार्स का पहला सेमीफाइनल शुक्रवार यानी 21 नवंबर 2025 को खेला जाएगा। भारत ए और बांग्‍लादेश ए के बीच पहला सेमीफाइनल कहां खेला जाएगा? भारत ए और बांग्‍लादेश ए के बीच एशिया कप राइजिंग स्‍टार्स का पहला सेमीफाइनल दोहा के वेस्‍ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्‍टेडियम पर खेला जाएगा। भारत ए और बांग्‍लादेश ए के बीच पहला सेमीफाइनल कितने बजे शुरू होगा? भारत ए और बांग्‍लादेश ए के बीच एशिया कप राइजिंग स्‍टार्स का पहला सेमीफाइनल भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे शुरू होगा। टॉस 2:30 बजे होगा। भारत ए और बांग्‍लादेश ए के बीच पहले सेमीफाइनल का लाइव प्रसारण किस टीवी चैनल पर देख सकते हैं? भारत ए और बांग्‍लादेश ए के बीच एशिया कप राइजिंग स्‍टार्स के पहले सेमीफाइनल का टीवी पर लाइव प्रसारण आप सोनी स्‍पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं।