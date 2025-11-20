IND A vs BAN A: फाइनल से पहले बल्लेबाजों की परीक्षा, बांग्लादेश के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी पर रहेंगी नजरें

दोहा, प्रेट्र। भारत-ए को बांग्लादेश-ए के खिलाफ शुक्रवार को खेलने जाने वाले एशिया कप राइजिंग स्टार्स सेमीफाइनल मैच में अपने शीर्षक्रम के बल्लेबाजों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी। ताकि वैभव सूर्यवंशी पर अकेले बोझ नहीं पड़े। इस टी20 टूर्नामेंट में 201 रन बनाकर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बने सूर्यवंशी एक शतक और 45 रन की पारी खेल चुके हैं।

हालांकि, बाकी बल्लेबाज अभी तक अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर सके हैं, जिनमें कप्तान जितेश शर्मा, नमन धीर, प्रियांश आर्य और नेहाल वढेरा शामिल हैं। भारतीय टीम बांग्लादेश को हल्के में लेने की गलती नहीं करेगी, जिसने अफगानिस्तान-ए टीम को 78 रन पर समेट दिया था।

इनसे रहना होगा सावधान इसके अलावा लीग मैच में श्रीलंका-ए की मजबूत टीम को आखिरी ओवर तक खेलने पर मजबूर किया। एशिया कप राइजिंग स्टार्स मुकाबले का प्रसारण सोनी स्पो‌र्ट्स नेटवर्क पर किया जा रहा है। बांग्लादेश के तेज गेंदबाज रिपोन मंडल और हाल ही में सीनियर टी20 टीम में शामिल हुए स्पिनर रकीबुल हसन से भारतीय बल्लेबाजों को सावधान रहना होगा।

गेंदबाजों ने किया है उम्दा प्रदर्शन भारत के गेंदबाजों ने भी टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन किया है और बाएं हाथ के तेज गेंदबाज गुरजपनीत सिंह तीन मैचों में पांच विकेट ले चुके हैं। बाएं हाथ के स्पिनर हर्ष दुबे और लेग स्पिनर सुयश शर्मा ने तीन-तीन विकेट लेकर उनका बखूबी साथ दिया है।