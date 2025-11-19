IND A vs SA A: तीसरा वनडे हारा भारत, बेकार गया दो खिलाड़ियों का अर्धशतक; फिर भी सीरीज पर जमाया कब्जा
मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका ए ने 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 325 रन बनाए। भारतीय ए टीम को जीत के लिए 326 रनों का एक बड़ा लक्ष्य रखा। इसके जवाब में पूरी भारतीय ए टीम 49.1 ओवर में 252 रन बनाकर सिमट गई।
स्पोर्टस डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय ए टीम का साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ क्लीन स्वीप करने का सपना अधूरा रह गया। तीसरे और आखिरी वनडे मैच में भारत को करारी हार का सामना करना पड़ा। वहीं, ईशान किशन और आयुष बडोनी की अर्धशतकीय पारी पर पानी फिर गया। भारत ने 2-1 से वनडे सीरीज अपने नाम की।
मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका ए ने 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 325 रन बनाए। भारतीय ए टीम को जीत के लिए 326 रनों का एक बड़ा लक्ष्य रखा। साउथ अफ्रीका के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने शतकीय पारी खेली।
दो खिलाड़ियों ने जड़े शतक
लुआन-ड्रे प्रीटोरियस ने 98 बॉल पर 123 रन बनाए। इसमें 9 चौके और 6 छक्के शामिल रहे। दूसरे सलामी बल्लेबाज रिवाल्डो मूनसामी ने 130 बॉल पर 107 रनों की शतकीय पारी खेल महफिल लूट ली। उन्होंने 13 चौके और दो छक्के लगाने का काम किया। खलील, हर्षित और प्रसिद्ध कृष्णा ने दो-दो विकेट चटकाए।
नहीं चले भारतीय बल्लेबाज
विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए यह टारगेट और कठिन हो गया, जब सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा सस्ते में आउट हो गए। अभिषेक 8 बॉल पर केवल 11 रन ही बना सके। इसके बाद तिलक वर्मा, रियान पराग और ऋतुराज गायकवाड़ ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक सके।
किशन और बडोनी ने किया संघर्ष
हालांकि, ईशान किशन और आयुष बडोनी ने जरूर उम्मीद बंधाई, लेकिन टीम को जीत तक नहीं ले जा सके। ईशान किशन 67 बॉल पर 53 रन बनाकर आउट हुए। आयुष बडोनी ने 66 बॉल पर 66 रन बनाए। इन दोनों के आउट होने के बाद भारत की जीत की उम्मीदें भी खत्म सी हो गईं।
भारत ने 2-1 से जीती सीरीज
पूरी टीम मिलकर 49.1 ओवर में 252 रन ही बना सकी और 73 रन से इस मैच को हार गई। इस हार के बावजूद भारत ने 2-1 से सीरीज अपने नाम की। वहीं, पूरी सीरीज में उम्दा प्रदर्शन करने वाले ऋतुराज गायकवाड़ को प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब मिला।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।