    IND A vs SA A: ऋतुराज गायकवाड़ का शतक, नहीं चला तिलक-अभिषेक और ईशान का बल्ला; इंडिया ने साउथ अफ्रीका को दी शिकस्त

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 10:15 PM (IST)

    ऋतुराज गायकवाड़ के शतक से जीता भारत। फोटो- PTI

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। इंडिया ए ने पहले अनऑफिशियल वनडे मैच में साउथ अफ्रीका ए को 4 विकेट से मात दी। भारत की जीत में ऋतुराज गायकवाड़ ने अहम भूमिका निभाई। लक्ष्य का पीछा करते हुए उप-कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने दमदार शतक जड़ा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    साउथ अफ्रीका ए ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 285 रन का स्कोर बनाया। अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा ने दो-दो विकेट चटकाए। भारत ने टारगेट 49.3 ओवर में हासिल कर लिया। ऋतुराज गायकवाड़ ने 117 रन की उम्दा पारी खेली।

    अभिषेक-तिलक और रियान रहे फेल

    टारगेट का पीछा करते हुए ठोस शुरुआत की। ऋतुराज ने अभिषेक शर्मा (31) के साथ पहले विकेट के लिए 64 रन की साझेदारी की। हालांकि, रियान पराग (8) के साथ उनकी साझेदारी लंबी नहीं चली, लेकिन कप्तान तिलक वर्मा (39) के साथ 89 रन की पार्टनरशिप कर टीम के लिए जीत की नींव रख दी।

    नहीं चला ईशान किशन का बल्ला

    एक छोर संभालते हुए ऋतुराज गायकवाड़ ने ईशान किशन (17) के साथ 40 रन जोड़े और अपना शतक पूरा किया। अपनी शतकीय पारी के दौरान गायकवाड़ ने 129 गेंद का सामना किया और 12 चौके जड़े। नितिश कुमार रेड्डी ने 37 रन का योगदान दिया। निशांत संधू ने नाबाद 29 रन बनाकर भारत को जीत दिला दी।

    अफ्रीका का टॉप ऑर्डर रहा फ्लॉप

    इससे पहले साउथ अफ्रीका की टीम की शुरुआत खराब रही। टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए। टीम के लिए डेलानो पोटगीटर ने 90 रनों की पारी खेली। उनके अलावा ब्योर्न फोर्टुइन ने 59 रनों का योगदान दिया। डायन फॉरेस्टर ने 77 रनों की पारी खेलकर टीम को 250 के पार पहुंचाया।

    गेंदबाजों का कमाल

    इंडिया ए की तरफ से अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा ने दो विकेट अपने नाम किए। इन दोनों गेंदबाजों ने रन भी लुटाए। अर्शदीप ने 10 ओवर में कुल 59 रन दिए। वहीं, हर्षित ने 10 ओवर्स में कुल 49 रन दिए। उनके अलावा प्रसिद्ध कृष्णा, निशांत संधू, रियान पराग और नितीश रेड्डी ने एक-एक विकेट चटकाया।

