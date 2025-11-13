IND A vs SA A 1st ODI: राजकोट में बनी ‘0,0,0’ की स्टोरी… भारतीय गेंदबाजों का ट्रेलर देखकर ही कांप उठे अफ्रीकी बैटर्स
IND-A vs SA-A Unofficial 1st ODI: भारत-ए और साउथ अफ्रीका-ए के बीच पहले अनौपचारिक वनडे मैच में साउथ अफ्रीका-ए ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, लेकिन उनकी शुरुआत बेहद खराब रही। अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा की शानदार गेंदबाजी के दम पर इंडिया-ए ने अफ्रीकी बल्लेबाजों को शुरुआती झटके दिए, जिसमें तीन बल्लेबाज शून्य पर आउट हुए। खबर लिखे जाने तक साउथ अफ्रीका-ए ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 95 रन बनाए थे।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। IND-A vs SA-A 1st ODI: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज 14 नवंबर से होना है, लेकिन इस टेस्ट सीरीज से पहले इंडिया-ए और साउथ अफ्रीका-ए टीम के बीच तीन मैचों की अनौपचारिक वनडे सीरीज का आगाज आज से हुआ। इंडिया-ए बनाम साउथ अफ्रीका-ए का पहला अनऑफिशियल वनडे मैच राजकोट में खेला जा रहा है।
इस मैच में साउथ अफ्रीका ए टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। पहले बैटिंग करते हुए साउथ अफ्रीका-ए की टीम की शुरुआत बेहद खराब रही।
इंडिया-ए टीम के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया और पहले ही ओवर से अफ्रीकी बैटर्स की बैंड बजाई। साउथ अफ्रीका-ए टीम ने 0 रन के स्कोर पर अपने दो विकेट गंवाए और तीन बैटर तो ऐसे रहे, जिन्हें अपना खाता खोलने का तक नहीं मौका मिला। इस तरह राजकोट में '0,0,0' की कहानी बन गई।
IND-A vs SA-A 1st ODI: अर्शदीप-प्रसिद्ध का कहर
दरअसल, साउथ अफ्रीका-ए की टीम (India A vs South Africa A Unofficial 1st ODI) की ओर से रूबिन हरमन गोल्डन डक पर आउट हुए। अर्शदीप सिंह ने उन्हें पहले ही ओवर में तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट कराया।
इस दौरान वह शून्य पर आउट हुए। अर्शदीप (Arshdeep Singh Ind-A vs Sa-A) ने इसके अलावा रिवाल्डो मूनसमी को 10 रन के निजी स्कोर पर अपना शिकार बनाया। जॉर्डन हरम रन आउट हुए। इस दौरान वह भी अपना खाता तक नहीं खोल पाए। वहीं, प्रसिद्ध कृष्णा ने कप्तान मार्केस ऐकरमैन को अभिषेक के हाथों कैच आउट कराया।
इस दौरान मार्केस भी अपना खाता तक नहीं खोल पाए। इस तरह इंडिया-ए के गेंदबाजों ने राजकोट में शानदार गेंदबाजी करते हुए अफ्रीकी बैटर्स की हेकड़ी निकाली। खबर लिखें जाने तक 20 ओवर के खेल तक साउथ अफ्रीका ए की टीम ने 5 विकेट के नुकसान पर 95 रन ही बनाए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि वनडे मैच में भारतीय-ए टीम के गेंदबाज अफ्रीका को कितने रन पर रोकते हैं।
IND-A vs SA-A ODI सीरीज का पूरा शेड्यूल
13 नवंबर 2025: पहला ODI, राजकोट
16 नवंबर 2025: दूसरा ODI, राजकोट
19 नवंबर 2025: तीसरा ODI, राजकोट
IND-A vs SA-A: दोनों टीमों का स्क्वॉड
भारत ए: तिलक वर्मा (कप्तान), रुतुराज गायकवाड़ (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, रियान पराग, इशान किशन (विकेटकीपर), आयुष बडोनी, निशांत सिंधु, विप्रज निगम, मानव सुथार, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, खलील अहमद, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी।
साउथ अफ्रीका ए: मार्क ऐकरमैन (कप्तान), जॉर्डन हरमैन, सिनेथेम्बा केशिले, जेसन स्मिथ, डेलानो पोटगाइटर, कोडी युसुफ, रुबीन हरमैन, रिवाल्डो मूनसमी, लुआन-ड्रे प्रीटोरियस, ओटनील बार्टमैन, ब्योर्न फोर्टुइन, क्वेना मफाका, शेपो मोरेकि, मिहलाली एमपोन्गवाना, नकाबायोमजी पीटर।
