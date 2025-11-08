IND A vs SA A: ध्रुव जुरैल ने ठोका लगातार दूसरा नाबाद शतक, खतरे में ऋषभ पंत की जगह!

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। टीम इंडिया के उभरते हुए विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरैल गजब की फॉर्म में हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले इंडिया ए के लिए खेलते हुए ध्रुव जुरैल ने दूसरे अनऑफिशियल मैच में दूसरा शतक जड़ दिया है। ध्रुव जुरैल ने पहली पारी में भी नाबाद शतकीय पारी खेली थी।

इंडिया ए और साउथ अफ्रीका ए के बीच दूसरा अनऑफिशियल टेस्ट मैच बेंगलुरु में खेला जा रहा है। तीसरे दिन भारत ने दूसरी पारी में बड़ी बढ़त हासिल कर ली है। टॉप ऑर्डर के एक बार फिर फेल होने के बाद मिडिल ऑर्डर ने जिम्मेदारी संभाली। ध्रुव जुरैल ने कुलदीप के साथ पारी को आगे बढ़ाई। इसके बाद कप्तान ऋषभ पंत के साथ मिलकर टीम को संभाला।

हर्ष दुबे के साथ की शकीय साझेदारी ऋषभ पंत के रिटायर्ड हर्ट होने के बाद हर्ष दुबे के साथ 250 गेंद पर 184 रन की साझेदारी की। हर्ष दुबे शतक से चूक गए। वह 82 रन की शानदार पारी खेलकर आउट हुए। हालांकि, ध्रुव जुरैल ने एक छोर संभाले रखा और पहले अर्धशतक फिर शतक जड़ा। इससे पहले पहली पारी में भी ध्रुव जुरैल ने शतक जड़ा था।

127 रन बनाकर नाबाद रहे जुरैल हर्ष दुबे के आउट होने के बाद ऋषभ पंत फिर से बल्लेबाजी करने आए। उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया। साथ ही ध्रुव जुरैल के साथ 82 रन की साझेदारी की। जुरैल 127 रन बनाकर नाबाद रहे। इससे पहले पहली पारी में भी वह 132 रन बनाकर नाबाद लौटे थे। जुरैल जिस हिसाब से खेल रहे हैं, वह भारतीय टीम में ऋषभ पंत की जगह ले सकते हैं।