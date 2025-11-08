ऋषभ पंत को फिर लगी चोट, साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज खेलने पर मंडराया संकट

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। इंग्लैंड दौरे पर आखिरी टेस्ट मैच में चोटिल हुए ऋषभ पंत का वापसी पर एक बार फिर संकट मंडरा रहा है। पंत को साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली जाने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया में चुना गया है। हालांकि, उनके इस सीरीज के खेलने पर संशय छा गया है और इसका कारण पंत का दोबारा चोटिल होना है।

पंत इस समय साउथ अफ्रीका-ए के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में इंडिया-ए की कप्तानी कर रहे हैं। दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन पंत को चोट लगी है और सभी को चिंता इस बात की है कि क्या वह साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेल पाएंगे या नहीं। हालांकि, अभी तक बीसीसीआई ने उनकी चोट को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है।

हाथ में लगी गेंद मैच के तीसरे दिन पंत जब बल्लेबाजी करने आए तो ज्यादा देर टिक नहीं सके। 22 गेंदों के बाद पंत पवेलियन चले गए और इसका कारण उनके हाथ में लगी चोट थी। पंत को दो बार गेंद लगी। एक बार उनके बाएं हाथ में चोट लगी और इसके बाद ग्रोइन एरिया में उनको चोट लगी। इसके बाद वह पवेलियन चले गए और ध्रुव जुरैल बल्लेबाजी करने आए। पंत की चोट ने चिंता बढ़ा दी है कि क्या वह अगली सीरीज में खेल पाएंगे या नहीं।

पंत को इंग्लैंड दौरे पर चौथे टेस्ट मैच में पैरों की उंगली में चोट लग गई थी। उनके पंजे में गेंद लगी थी और वह बाहर चले गए थे। वह तीन महीने तक इसी चोट के कारण बाहर रहे जिसके चलते वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज नहीं खेल पाए और न ही एशिया कप, ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जा पाए।