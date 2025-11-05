Language
    IND vs AUS 4th T20I Live Streaming: फ्री में कब, कहां और कैसे देखें भारत-ऑस्ट्रेलिया का चौथा टी20i मैच?

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 02:19 PM (IST)

    IND vs AUS 4th T20I Live Streaming: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा T20I मैच 6 नवंबर 2025 को गोल्ड कोस्ट, क्वींसलैंड के कैरारा ओवल में खेला जाएगा। सीरीज 1-1 से बराबर है और दोनों टीमें जीत के साथ सीरीज पर कब्जा करना चाहेंगी। यह मैच दोपहर 1:45 बजे शुरू होगा। ऐसे में जानते हैं कब, कहां और कैसे देख सकते हैं भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा टी20 मैच?  

    IND vs AUS 4th T20I Live Streaming: कैसे देखें भारत-ऑस्ट्रेलिया का चौथा टी20i मैच?

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Ind vs Aus 4th T20I Live Streaming: भारतीय क्रिकेट टीम ने दूसरा T20I जीतकर पांच मैचों की T20I में सीरीज 1-1 से बराबरी कर ली थी। अब सूर्यकुमार यादव की अगुआई वाली टीम इंडिया अब एक नए मैदान पर मिचेल मार्श की ऑस्ट्रेलियाई टीम से भिड़ने के लिए तैयार है।

    6 नवंबर 2025 को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा T20I मैच खेला जाना है। ये मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के शहर गोल्ड कोस्ट,क्वींसलैंड में खेला जाएगा, जहां दोनों टीमों की नजरें जीत के साथ सीरीज पर कब्जा करने पर होगी। ऐसे में जानते हैं फैंस कैसे ये मुकाबला फ्री में देख सकते हैं।

    IND vs AUS 4th T20I मैच की तारीख और समय

    • भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का चौथा T20 मुकाबला 6 नवंबर 2025 को खेला जाएगा।
    • मैच शुरू होने का समय: दोपहर 1:45 बजे 
    • टॉस: मैच से आधा घंटा पहले, यानी 1:15 बजे  

    IND vs AUS 4th T20I Live Streaming डिटेल्स

    6 नवंबर 2025 को खेले जाने वाले भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया (IND vs AUS 4th T20I Live Streaming) के चौथे T20I मैच का लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगा।

    फ्री में कैसे देखें IND vs AUS 4th T20I Live मैच?

    स्टार स्पोर्ट्स और जियो हॉट स्टार के अलावा अगर आप भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया का चौथा T20I मैच फ्री में देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए दूरदर्शन स्पोर्ट्स यानी डीडी स्पोर्ट्स पर मैच देखने को मिलेगा।

    इसके लिए आपकी जेब से एक रुपया भी खर्च नहीं होगा, लेकिन इसके लिए आपके पास डीडी फ्री डिश होनी चाहिए, तभी बिना किसी चार्ज के आप चौथे टी20i मैच का आसानी से लुत्फ उठा सकेंगे।

    IND vs AUS 4th T20I: वेन्यू और पिच रिपोर्ट

    क्वींसलैंड के कैरारा ओवल क्रिकेट स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया का चौथा टी20i मैच खेला जाएगा। टीम इंडिया के लिए यह मैदान बिल्कुल नया है, क्योंकि यहां भारतीय टीम पहले कभी नहीं खेली है यानी मेहमान टीम के लिए यह अनजाना मैदान होगा।

    जहां तक पिच की बात है, गोल्ड कोस्ट की विकेट आमतौर पर गेंदबाजों के लिए मददगार साबित होती है। ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर सकती है।

