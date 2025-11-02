IND vs AUS: कुलदीप यादव की हुई घर वापसी, T20I टीम से कर दिया गया रिलीज; BCCI ने बताई असली वजह

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई भारतीय टी20I टीम से स्टार स्पिनर कुलदीप यादव को रिलीज कर दिया गया है। कुलदीप को तीसरे टी20I मैच की प्लेइंग इलेवन से बाहर रखा गया था। वह अब वापस भारत लौटेंगे। बीसीसीआई ने इसके पीछे बड़ी वजह बताई है।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मौजूदा टी20I सीरीज के लिए भारतीय टीम से कुलदीप यादव को रिलीज कर दिया गया है। बीसीसीआई की तरफ से कुलदीप यादव को टीम इंडिया की स्क्वाड से रिलीज करने के लिए एक बयान जारी किया गया है।

कुलदीय यादव को किया रिलीज बयान के अनुसार, कुलदीप वापस देश लौटने के बाद साउथ अफ्रीका-ए टीम के खिलाफ खेली जा रही 2 मैचों की अनऑफिशियल टेस्ट मैच की सीरीज के दूसरे मुकाबले में टीम इंडिया ए स्क्वाड की तरफ से खेलेंगे। क्योंकि, भारतीय टीम इसी महीने साउथ अफ्रीका के खिलाफ घर में टेस्ट सीरीज खेलेगी।

साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज गौरतलब हो कि भारतीय टीम 14 नवंबर से घर पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 टेस्ट मैच की सीरीज खेलेगी। इसकी तैयारियों पर बीसीसीआई का फोकस है। इसी को ध्यान में रखते हुए कुलदीप को जल्दी घर बुला लिया गया है। ताकि उन्हें टेस्ट सीरीज की तैयारियों के लिए पर्याप्त समय मिला जाए।

ये खिलाड़ी भी खेलेंगे मैच इंडिया ए टीम की कप्तानी स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत कर रहे हैं। पहले मैच को भारतीय टीम 3 विकेट से जीत लिया है। वहीं, अब दूसरे मुकाबले में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में कुलदीप यादव के अलावा मोहम्मद सिराज और केएल राहुल भी खेलते हुए दिखाई देंगे।